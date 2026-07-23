DRAGON BALL: Sparking Zero dévoile la date de sortie de son DLC Super Limit-Breaking NEO

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 juillet 2026 à 16h34
Spike Chunsoft et Bandai Namco ont, récemment, partagé la date de sortie du DLC Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO.
DRAGON BALL: Sparking Zero dévoile la date de sortie de son DLC Super Limit-Breaking NEO

Déjà annoncé depuis quelques temps maintenant, le prochain DLC de DRAGON BALL: Sparking! ZERO a profité de plusieurs informations par la passé, mais n'avait révélé qu'une vague fenêtre de sortie. C'est, désormais, chose révolue puisque la date de sortie du DLC Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO est connue.

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Spike Chunsoft et Bandai Namco ont, en effet, fait l'annonce tant attendue par les fans de DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Via une récente publication sur le compte Twitter/X de Bandai Namco, qui est accompagnée d'une longue vidéo, le studio de développement a indiqué que le DLC Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO se rendra disponible le 30 juillet 2026.

Ce DLC pour DRAGON BALL: Sparking! ZERO possède un contenu des plus conséquents et devrait, dès lors, ravir les joueurs et les joueuses.

Des détails sur le DLC Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO

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Considéré comme un DLC majeur, Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO permettra à la communauté de profiter de nouveaux personnages jouables, mais aussi de découvrir de nouveaux niveaux et un nouveau mode solo. Voici, d'ailleurs, les détails connus concernant le contenu du Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO

  • Plus de 30 nouveaux personnages jouables.
  • Plus de 20 nouvelles options de personnalisation.
  • 4 nouveaux niveaux :
    • Kami's Palace, Stratosphere (Planet Vegeta), Kame House et Bitter Tundra.
  • Le nouveau mode solo, baptisé Limit Breaker Journey.

Rendez-vous donc le 30 juillet 2026 pour découvrir le DLC Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Pour rappel, le jeu de combat de Spike Chunsoft et de Bandai Namco est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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