DRAGON BALL: Sparking Zero dévoile la date de sortie de son DLC Super Limit-Breaking NEO

Spike Chunsoft et Bandai Namco ont, récemment, partagé la date de sortie du DLC Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO.

Déjà annoncé depuis quelques temps maintenant, le prochain DLC de DRAGON BALL: Sparking! ZERO a profité de plusieurs informations par la passé, mais n'avait révélé qu'une vague fenêtre de sortie. C'est, désormais, chose révolue puisque la date de sortie du DLC Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO est connue.

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DRAGON BALL: Sparking! ZERO nous donne rendez-vous en juillet pour son nouveau DLC

Spike Chunsoft et Bandai Namco ont, en effet, fait l'annonce tant attendue par les fans de DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Via une récente publication sur le compte Twitter/X de Bandai Namco, qui est accompagnée d'une longue vidéo, le studio de développement a indiqué que le DLC Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO se rendra disponible le 30 juillet 2026.

Break past every limit. ⚡



SUPER LIMIT-BREAKING NEO arrives in DRAGON BALL: Sparking! ZERO on July 30!



Get ready for the next battle.#DBSZ pic.twitter.com/XGbL3hzpyd — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) July 23, 2026

Ce DLC pour DRAGON BALL: Sparking! ZERO possède un contenu des plus conséquents et devrait, dès lors, ravir les joueurs et les joueuses.

Des détails sur le DLC Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Considéré comme un DLC majeur, Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO permettra à la communauté de profiter de nouveaux personnages jouables, mais aussi de découvrir de nouveaux niveaux et un nouveau mode solo. Voici, d'ailleurs, les détails connus concernant le contenu du Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO :

Plus de 30 nouveaux personnages jouables.

Plus de 20 nouvelles options de personnalisation.

4 nouveaux niveaux : Kami's Palace, Stratosphere (Planet Vegeta), Kame House et Bitter Tundra.

Le nouveau mode solo, baptisé Limit Breaker Journey.

Rendez-vous donc le 30 juillet 2026 pour découvrir le DLC Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Pour rappel, le jeu de combat de Spike Chunsoft et de Bandai Namco est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.