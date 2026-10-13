DRAGON BALL: Sparking Zero dévoile une nouvelle roadmap, avec plein de nouveautés

DRAGON BALL: Sparking! ZERO profitera de nouveaux contenus en 2027, selon cette nouvelle roadmap plutôt riche.

Disponible depuis le mois d'octobre 2024, et ayant récemment accueilli le DLC Super Limit-Breaking NEO, DRAGON BALL: Sparking! ZERO est loin d'avoir fini de faire parler de lui. Les développeurs de chez Spike Chunsoft ont, effectivement, prévu d'ajouter plusieurs nouveautés sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO et ont révélé une nouvelle feuille de route.

Des nouveautés pour fin 2026 sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO

C'est à l'occasion du deuxième anniversaire dudit jeu de combat que Spike Chunsoft et Bandai Namco ont apporté de plus amples détails concernant les nouveaux contenus à venir en cette année 2026 sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO, et ce, à travers une nouvelle feuille de route. Ainsi, durant cet automne, les joueurs et les joueuses pourront découvrir un nouvel événement nommé « Confrontation à un Guerrier légendaire », mettant en scène Gogeta (Super) sur PS5, Xbox Series, Steam et Fireza (Super) sur consoles Switch.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO celebrates its 2nd anniversary since launch today! Thank you for your continued support and for playing the game. We have more updates planned so that everyone can enjoy the game even more in the future. This winter, a free update will add new offline content to the game! — Dragon Ball Games (@dragonballgames) October 9, 2026

Par la suite, et plus précisément cet hiver, la communauté pourra se lancer dans la Tour du Pouvoir en solo, qui sera apportée par une mise à jour gratuite. Selon les informations partagées, les joueurs et les joueuses devront faire face à des ennemis de plus en plus puissants, à mesure qu'ils grimperont dans la Tour. Atteindre le sommet accordera des récompenses, c'est-à-dire des éléments de personnalisation pour l'aura de Ki.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO fera le plein de contenu en 2027

Cette nouvelle feuille de route pour DRAGON BALL: Sparking! ZERO est également l'occasion d'en savoir plus à propos des éléments prévus pour 2027. Le studio de développement a, dès lors, précisé que la Tour du pouvoir en équipe, la Mission 100 SP et le Mode Survie seront ajoutés durant le printemps, tandis que les joueurs étant sur consoles Switch pourront profiter du DLC Super Limit-Breaking NEO.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

En outre, Spike Chunsoft prévoit un test bêta à échelle limitée pour le cross-play à la rentrée 2027, notamment sur PS5, Xbox Series et PC, mais aussi un tout nouveau DLC payant, apportant un personnage jouable. À ce moment-là, la communauté étant sur Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2 pourra se lancer dans la Tour du pouvoir (en solo et en équipe), ou encore découvrir Mission 100 SP et Mode Survie SP.

À lire également LEGO annonce un premier set en collaboration avec l'univers Dragon Ball

Rappelons, en guise de conclusion, que DRAGON BALL: Sparking! ZERO est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.