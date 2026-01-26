DRAGON BALL : Sparking ZERO accueillera bientôt un DLC, qui s'est dévoilé

Bandai Namco a, récemment, apporté de plus amples informations à propos du DLC et des nouveaux contenus à venir sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO.

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Une fenêtre de sortie et des informations sur le nouveau DLC de DRAGON BALL: Sparking! ZERO

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Un nouveau projet Dragon Ball en préparation

PC (Steam) Édition Standard → 42,79 € au lieu de 70 €, soit 39 % de réduction. Édition Deluxe → 43,99 € au lieu de 100 €, soit 56 % de réduction. Édition Ultimate → 48,99 € au lieu de 110 €, soit 55 % de réduction.

(Steam) PlayStation Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Vous n'êtes probablement pas sans savoir quedoit se doter d'un nouveau DLC en cette année 2026. Il y a peu de temps, et plus précisément lors d'un événement spécial, Bandai Namco a révéléEn effet, lors de l'événement « Dragon Ball Genkidamatsuri », qui a eu lieu le dimanche 25 janvier dernier, Bandai Namco a indiqué que. Les joueurs et les joueuses évoluant sur consoles Nintendo Switch devront, quant à eux, attendre cet hiver pour voir les DLC du Season Pass débarquer.Ainsi,. Si la liste complète n'a pas encore été révélée, Bandai Namco a déjà donné plusieurs noms, c'est-à-dire les suivants : Super C-17, Bardock (Super Saiyan) et Piccolo Daimaô.: « Mission 100 », qui propose 100 combats, avec des conditions spécifiques, et ce, en solo, arrivera via une mise à jour gratuite. Un autre patch ajoutera le « Mode Survie », au printemps prochain. Mais, ce ne fut pas la seule bonne nouvelle pour tous les fans de l'univers d'Akira Toriyama., afin d'étendre l'univers Dragon Ball « avec un nouveau monde et des personnages totalement originaux, le tout créé par Akira Toriyama ». Ce nouveau projet serait prévu pour 2027 et a déjà dévoilé un personnage inédit. Nous devrions en savoir plus à son sujet lors du Dragon Ball Games Battle Hour 2026, qui se tiendra le 18 et 19 avril prochain aux États-Unis.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Si vous souhaitez l'acheter, tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PlayStation Store à prix réduit :