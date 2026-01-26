DRAGON BALL : Sparking ZERO accueillera bientôt un DLC, qui s'est dévoilé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 janvier 2026 à 14h54
Bandai Namco a, récemment, apporté de plus amples informations à propos du DLC et des nouveaux contenus à venir sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO.
DRAGON BALL : Sparking ZERO accueillera bientôt un DLC, qui s'est dévoilé
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que DRAGON BALL: Sparking! ZERO doit se doter d'un nouveau DLC en cette année 2026. Il y a peu de temps, et plus précisément lors d'un événement spécial, Bandai Namco a révélé des détails concernant le prochain DLC de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, devant débarquer bientôt.

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Une fenêtre de sortie et des informations sur le nouveau DLC de DRAGON BALL: Sparking! ZERO

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En effet, lors de l'événement « Dragon Ball Genkidamatsuri », qui a eu lieu le dimanche 25 janvier dernier, Bandai Namco a indiqué que le nouveau et prochain DLC de DRAGON BALL: Sparking! ZERO se rendra disponible au cours de cet été 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Les joueurs et les joueuses évoluant sur consoles Nintendo Switch devront, quant à eux, attendre cet hiver pour voir les DLC du Season Pass débarquer.

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Ainsi, ce nouveau DLC apportera de nouveaux personnages sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Si la liste complète n'a pas encore été révélée, Bandai Namco a déjà donné plusieurs noms, c'est-à-dire les suivants : Super C-17, Bardock (Super Saiyan) et Piccolo Daimaô. La communauté peut également s'attendre à de nouveaux modes : « Mission 100 », qui propose 100 combats, avec des conditions spécifiques, et ce, en solo, arrivera via une mise à jour gratuite. Un autre patch ajoutera le « Mode Survie », au printemps prochain. Mais, ce ne fut pas la seule bonne nouvelle pour tous les fans de l'univers d'Akira Toriyama.

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Un nouveau projet Dragon Ball en préparation

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Au cours du même événement, le projet « Age 1000 » a été mentionné, afin d'étendre l'univers Dragon Ball « avec un nouveau monde et des personnages totalement originaux, le tout créé par Akira Toriyama ». Ce nouveau projet serait prévu pour 2027 et a déjà dévoilé un personnage inédit. Nous devrions en savoir plus à son sujet lors du Dragon Ball Games Battle Hour 2026, qui se tiendra le 18 et 19 avril prochain aux États-Unis.

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Rappelons, en guise de conclusion, que DRAGON BALL: Sparking! ZERO est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Si vous souhaitez l'acheter, tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PlayStation Store à prix réduit :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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