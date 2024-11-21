Dragon Age: The Veilguard : Un mois de lancement assez faible en termes de ventes

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 novembre 2024 à 14h15
Alors que la fin d'année est déterminante pour les ventes de jeux vidéo, les chiffres de ventes physiques sur le marché européen révèlent que Dragon Age: The Veilguard peine à atteindre le top des charts.
Dragon Age: The Veilguard : Un mois de lancement assez faible en termes de ventes
Dragon Age: The Veilguard est disponible depuis le 31 octobre 2024 sur Pc; PlayStation 5 et Xbox Series. S'il a bénéficié d'un meilleur lancement que certains autres titres solo développés par BioWare et par EA, il a souffert d'une concurrence féroce. En effet, il est sorti peu de temps après Call of Duty: Black Ops 6, Life is Strange: Double Exposure, Unknown 9: Awakening et Pokémon Pocket. S'imposer face à de tels rivaux était donc une mission difficile pour Dragon Age: The Veilguard et cela s'est ressenti sur les ventes du titre.

Dragon Age: The Veilguard et Silent Hill 2 loin des chiffres de vente espérés pour leur lancement

Les GSD communiquées par Chris Dring de GamesIndustry.biz révèlent que Dragon Age: The Veilguard est un des RPG qui s'est le moins bien vendu cette année. Ses ventes sont inférieures de 18 % à celles de Dragon's Dogma 2, alors que le titre est sorti en mars 2024. Les chiffres de vente de Dragon Age: The Veilguard peinent également à rattraper ceux de Final Fantasy VII Rebirth, avec un écart de 21 % de jeux vendus entre les deux franchises. 

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En octobre 2024, Dragon Age: The Veilguard était le 7e jeu le plus vendu en Europe. Si cette position dans le classement des titres vidéoludiques les plus vendus peut décevoir, la contre-performance ne concerne pas uniquement le titre de BioWare. Avec Halloween comme événement marquant du mois, Silent Hill 2 avait un atout supplémentaire pour réussir son lancement. Pourtant, le remake du survival horror de Konami affiche des chiffres de vente bien inférieurs à ceux d'autres remakes effrayants (-57 % par rapport à Resident Evil 4 et -31 % par rapport à Dead Space).

Même si les joueurs ont privilégié d'autres titres en octobre 2024, les deux jeux peuvent se rattraper à l'approche des fêtes de fin d'année. Souhaitez-vous voir ces titres au pied de votre sapin ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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Charly (invité) Le 23/11/2024 à 09:14

Les faibles vente n'ont rien à voir avec la concurrence, c'est juste que le jeu est mauvais et tout les joueurs le disent ! Faîte un peu mieux votre travail de journaliste