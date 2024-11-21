Dragon Age: The Veilguard : Un mois de lancement assez faible en termes de ventes

Alors que la fin d'année est déterminante pour les ventes de jeux vidéo, les chiffres de ventes physiques sur le marché européen révèlent que Dragon Age: The Veilguard peine à atteindre le top des charts.
Dragon Age: The Veilguard est disponible depuis le 31 octobre 2024 sur Pc; PlayStation 5 et Xbox Series. S'il a bénéficié d'un meilleur lancement que certains autres titres solo développés par BioWare et par EA
, il a souffert d'une concurrence féroce
. En effet, il est sorti peu de temps après Call of Duty: Black Ops 6, Life is Strange: Double Exposure, Unknown 9: Awakening et Pokémon Pocket. S'imposer face à de tels rivaux était donc une mission difficile pour Dragon Age: The Veilguard
et cela s'est ressenti sur les ventes du titre.
Dragon Age: The Veilguard et Silent Hill 2 loin des chiffres de vente espérés pour leur lancement
Les GSD communiquées par Chris Dring de GamesIndustry.biz
révèlent que Dragon Age: The Veilguard est un des RPG qui s'est le moins bien vendu cette année
. Ses ventes sont inférieures de 18 % à celles de Dragon's Dogma 2, alors que le titre est sorti en mars 2024. Les chiffres de vente de Dragon Age: The Veilguard peinent également à rattraper ceux de Final Fantasy VII Rebirth, avec un écart de 21 % de jeux vendus entre les deux franchises. En octobre 2024, Dragon Age: The Veilguard était le 7e jeu le plus vendu en Europe.
Si cette position dans le classement des titres vidéoludiques les plus vendus peut décevoir, la contre-performance ne concerne pas uniquement le titre de BioWare
. Avec Halloween comme événement marquant du mois, Silent Hill 2 avait un atout supplémentaire pour réussir son lancement. Pourtant, le remake du survival horror de Konami affiche des chiffres de vente bien inférieurs à ceux d'autres remakes effrayants (-57 % par rapport à Resident Evil 4 et -31 % par rapport à Dead Space).
Même si les joueurs ont privilégié d'autres titres en octobre 2024, les deux jeux peuvent se rattraper à l'approche des fêtes de fin d'année. Souhaitez-vous voir ces titres au pied de votre sapin ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.
commentaire (1)
Les faibles vente n'ont rien à voir avec la concurrence, c'est juste que le jeu est mauvais et tout les joueurs le disent ! Faîte un peu mieux votre travail de journaliste