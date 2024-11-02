Dragon Age: The Veilguard fait mieux que Jedi Survivor pour son lancement Steam

S'il vient d'intégrer le catalogue Steam, Dragon Age: The Veilguard marque déjà les esprits en réalisant le meilleur lancement d'un jeu BioWare sur la plateforme.
Dragon Age: The Veilguard est disponible depuis le 31 octobre 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam
. Sur la plateforme, le titre comptait parmi les plus attendus du mois d'octobre 2024 en se hissant au sommet des meilleures ventes alors qu'il n'était pas encore disponible. Mais alors qu'il débute à peine son week-end de lancement, il a déjà enregistré un pic de connexions simultanées qui dépasse celui des autres jeux solo développés par BioWare
.
Plus de 70 000 joueurs connectés à Dragon Age: The Veilguard le soir de sa sortie
Le 31 octobre à 21h, SteamDB a notifié 70 414 connexions simultanées sur Dragon Age: The Veilguard
. Or, ce chiffre dépasse les précédents titres du studio, notamment le dernier en date (Mass Effect : Legendary Edition) et ses 59 000 comptes actifs simultanés à son arrivée sur Steam. Ce démarrage prometteur fait que le titre est désormais considéré comme le plus gros succès de BioWare sur la plateforme
. Mais il devient également le jeu solo de EA ayant réalisé le meilleur lancement.
Auparavant, ce record était détenu par Star Wars: Jedi Survivor. Mais avec 67 000 connexions simultanées à son pic, il a été détrôné
. De plus, les chiffres devraient augmenter au cours du week-end avec plus de joueurs ayant la possibilité de découvrir le titre. Ce lancement qui fait exploser les records enregistrés par BioWare et EA peut être justifié par l'impatience des fans de la franchise.
En effet, le dernier jeu Dragon Age en date, à savoir l'opus Inquisition, était sorti en novembre 2014. Près de 10 ans après son ainé, Dragon Age: The Veilguard montre que les aficionados de la franchise répondent présents et ont hâte de plonger dans ce nouvel RPG. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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commentaire (1)
Ha Ha Ha
Bien essayé mais non.
Cette bouse ne mérite pas son nom Dragon Age. Mais bon faut bien que vous gardiez vos petits cadeaux.