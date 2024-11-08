Dragon Age: The Veilguard : Un mode New Game+ est-il disponible ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 novembre 2024 à 16h49
Certains joueurs et joueuses se demandent si Dragon Age: The Veilguard dispose d'un mode New Game+. Nous vous donnons la réponse.
Dragon Age: The Veilguard : Un mode New Game+ est-il disponible ?
Le mode New Game+, aussi appelé NG+ ou New Game Plus, est une fonctionnalité généralement très appréciée par la communauté, car celle-ci donne la possibilité de redémarrer une partie en conservant certains éléments préalablement débloqués (équipements, statistiques, compétences, ou autres). Les joueurs et les joueuses qui évoluent sur le dernier RPG de BioWare se demandent ainsi si Dragon Age: The Veilguard dispose d'un mode New Game+ ou non.

Dragon Age: The Veilguard propose t-il un mode New Game+ ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative : Dragon Age: The Veilguard ne propose pas de mode New Game+, à l'heure où nous écrivons ces lignes. De ce fait, si vous terminez l'histoire principale du jeu, vous serez directement redirigé vers le menu principal. Sachez, toutefois, que vous pourrez charger de précédentes sauvegardes, notamment avant le point de non-retour. 
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Néanmoins, Dragon Age: The Veilguard ne manque pas de rejouabilité. En effet, vous pouvez tout à fait relancer une partie dans un mode de difficulté plus élevé, en sélectionnant une autre classe, en effectuant d'autres choix et/ou en nouant une relation amoureuse avec un compagnon non sélectionné au cours de votre premier run. Cette deuxième partie pourrait également être l'occasion d'obtenir les trophées/succès manquants. 

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Rappelons, en guise de conclusion, que Dragon Age: The Veilguard, qui est sorti le 31 octobre 2024, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store, notamment). Si vous souhaitez acheter le RPG de BioWare et EA tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur les plateformes suivantes ainsi que des cartes PSN à moindre coût :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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