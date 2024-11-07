Dragon Age: The Veilguard Transmog : Comment changer l'apparence des équipements ?

Sur Dragon Age: The Veilguard, il est possible de modifier l'apparence des équipements de Rook et des compagnons. Nous vous expliquons, d'ailleurs, comment faire.
Dragon Age: The Veilguard
dispose de la fonctionnalité « transmogrification » (ou « transmog »), qui permet de changer l'apparence d'un item
tout en conservant ses caractéristiques/statistiques. Sur le RPG de BioWare, cela s'applique à Rook (personnage jouable) et aux compagnons. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment changer l'apparence des équipements de Rook et des compagnons sur Dragon Age: The Veilguard, et ainsi profiter du système de transmogrification/transmog
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Comment changer l'apparence des équipements sur Dragon Age: The Veilguard ?
Avant tout, soulignons le fait qu'il n'est possible de changer l'apparence des équipements de Rook, sur Dragon Age: The Veilguard
, qu'après avoir progressé quelque peu dans l'histoire principale (jusqu'à la quête « L'adversaire de mon adversaire »). En effet, vous devez impérativement avoir accès à la salle de méditation (chambre de Rook), dans la zone « Le Phare ». À cet endroit, vous trouverez la garde-robe, dans un coin de la pièce.
Si vous souhaitez modifier l'aspect cosmétique de vos équipements
, il vous suffit d'interagir avec la garde-robe. Une fenêtre, concernant Rook, apparaîtra alors sur votre écran. Vous pouvez, dès lors, cliquer sur l'un des éléments (armure, couvre-chef, armes, etc.), puis appuyer sur la touche liée à l'action « Modifier » et sélectionner une nouvelle apparence pour l'équipement
en question.
Pour changer l'apparence des items des compagnons
, sur Dragon Age: The Veilguard
, cela se passe dans le même menu, et donc également via la garde-robe. En effet, vous pourrez apercevoir, en haut de votre écran, des onglets avec les noms de vos compagnons. Vous n'avez donc plus qu'à en choisir un, puis opter pour de nouvelles apparences pour leurs équipements, en fonction de ce qui est disponible.
Remarquons, pour finir, que vous pouvez effectuer cette manipulation autant de fois que désiré, et ce, tout au long de l'aventure. Il vous suffit, à chaque fois, d'interagir avec la garde-robe. Cette fonctionnalité, qui donne la possibilité de façonner l'aspect cosmétique des équipements de Rook et des compagnons
, est d'autant plus appréciable qu'elle ne coûte aucune ressource sur le RPG de BioWare.
En complément, sachez que nous vous expliquons comment modifier l'apparence de votre personnage, en jeu, sur Dragon Age: The Veilguard
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