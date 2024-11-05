Dragon Age: The Veilguard : Comment changer son apparence en jeu ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 novembre 2024 à 11h11
Si vous souhaitez changer l'apparence de votre personnage sur Dragon Age: The Veilguard, une fois en jeu, sachez que nous vous indiquons comment faire.
Dragon Age: The Veilguard : Comment changer son apparence en jeu ?
Sur Dragon Age: The Veilguard, et plus précisément au lancement d'une nouvelle partie, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de façonner leur propre personnage (Rook). Le RPG de BioWare propose, d'ailleurs, de nombreuses options de personnalisation, en plus de presets. De ce fait, il se peut qu'après quelques heures de jeu, vous souhaitiez modifier certains éléments concernant l'apparence de votre personnage, car cela ne vous convient plus. Si tel est le cas, pas de panique, sachez que cela est tout à fait possible, une fois votre aventure démarrée.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment changer l'apparence de votre personnage sur Dragon Age: The Veilguard, et ce, une fois en jeu.

Comment changer l'apparence de son personnage, en jeu, sur Dragon Age: The Veilguard ?

Modifier l'apparence de son personnage, en jeu, sur Dragon Age: The Veilguard est assez simple, en soi. Remarquons que, pour cela, il convient d'avoir progressé sur le titre de BioWare, et plus précisément avoir atteint la zone « Le Phare » (après le prologue, et au cours de la mission « Les ombres de l'ancienne Arlathann »). À cet endroit, et notamment dans la salle « Infirmerie », vous pourrez apercevoir un miroir de transformation, dans l'un des coins de la pièce. C'est cet objet qui vous permet de changer l'apparence de votre personnage sur Dragon Age: The Veilguard.

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De ce fait, si vous désirez modifier les traits de votre Rook sur le RPG de BioWare, il vous suffit d'interagir avec le miroir de transformation. À ce moment-là, vous verrez une fenêtre s'ouvrir sur votre écran. Il s'agit du menu de personnalisation, auquel vous aviez accès avant de lancer votre partie. Vous pouvez, dès lors, changer divers éléments de l'apparence de votre personnage : cheveux, oreilles, tête, corps, yeux, nez, maquillage, etc.
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Si, par la suite, vous souhaitez, de nouveau, opérer des changements concernant l'aspect physique de votre personnage sur Dragon Age: The Veilguard, il vous suffira de retourner auprès du miroir de transformation.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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