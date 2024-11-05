Dragon Age: The Veilguard : Comment changer son apparence en jeu ?

Si vous souhaitez changer l'apparence de votre personnage sur Dragon Age: The Veilguard, une fois en jeu, sachez que nous vous indiquons comment faire.

Comment changer l'apparence de son personnage, en jeu, sur Dragon Age: The Veilguard ?





Sur, et plus précisément au lancement d'une nouvelle partie, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de façonner leur propre personnage (Rook). Le RPG de BioWare propose, d'ailleurs, de nombreuses options de personnalisation, en plus de presets. De ce fait, il se peut qu'après quelques heures de jeu, vous souhaitiez modifier certains éléments concernant, car cela ne vous convient plus. Si tel est le cas, pas de panique, sachez que cela est tout à fait possible, une fois votre aventure démarrée.D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquonsest assez simple, en soi. Remarquons que, pour cela, il convient d'avoir progressé sur le titre de BioWare, et plus précisément avoir atteint la zone « Le Phare » (après le prologue, et au cours de la mission « Les ombres de l'ancienne Arlathann »). À cet endroit, et notamment dans la salle « Infirmerie », vous pourrez apercevoir un miroir de transformation, dans l'un des coins de la pièce. C'est cet objet qui vous permet deDe ce fait, si vous désirezsur le RPG de BioWare, il vous suffit d'interagir avec le miroir de transformation. À ce moment-là, vous verrez une fenêtre s'ouvrir sur votre écran. Il s'agit du menu de personnalisation, auquel vous aviez accès avant de lancer votre partie. Vous pouvez, dès lors, changer divers éléments de: cheveux, oreilles, tête, corps, yeux, nez, maquillage, etc.Si, par la suite, vous souhaitez, de nouveau, opérer des changements concernant, il vous suffira de retourner auprès du miroir de transformation.