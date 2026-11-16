Les créateurs de DOOM: The Dark Ages annoncent un tout nouveau projet

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 novembre 2026 à 14h07
Profitant du Fan Fest organisé pour les 25 ans de Xbox, id Software a révélé avoir terminé le développement actif de DOOM: The Dark Ages et se lance déjà dans une nouvelle épopée.
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Les créateurs de DOOM: The Dark Ages annoncent un tout nouveau projet

En ce mois de novembre 2026, Xbox célèbre son 25e anniversaire dans un climat particulier, l'année ayant été marquée par les fermetures de studios et les licenciements massifs. Malgré ce contexte, un Fan Fest a été organisé et plusieurs studios de la firme à la croix verte en ont profité pour faire des annonces. 

C'est le cas d'id Software, studio derrière DOOM: The Dark Ages. À cette occasion, Asha Sharma a révélé deux informations majeures. L'une d'elles concerne l'épopée du Doom Slayer, mais l'autre est plus intrigante.

Le mode Slaughter disponible et un nouveau jeu confirmé

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Dans un court message relayé sur X le 12 novembre 2026, la directrice de Xbox Game Studios a tout d'abord indiqué que le « Slaughter Mode » arriverait sur DOOM: The Dark Ages le 16 novembre. Vous pouvez donc en profiter dès aujourd'hui après avoir effectué une petite mise à jour du titre. L'ajout de ce mode marque la fin du développement de cet opus, car le studio planche déjà sur un nouveau jeu. 

C'est ce que révèle la suite de la publication : « l'équipe travaille déjà sur son prochain titre ». Rapidement, id Software a commenté le message en question en indiquant que « Nous sommes extrêmement enthousiastes à propos de notre prochain projet, un nouveau jeu conçu par nos équipes au Texas et à Francfort, sous la direction créative de Hugo Martin. »

Le successeur de DOOM: The Dark Ages, le retour d'un grand nom ou une toute nouvelle licence ?

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Malheureusement, le message d'id Software ne donne pas plus de précisions sur la nature du projet. Il dit simplement à la communauté qu'elle devra patienter encore quelque temps avant qu'il ne soit officiellement dévoilé. Les hypothèses et les théories sont donc les seules options disponibles à l'heure actuelle. Certains évoquent un nouvel opus de DOOM tandis que d'autres pensent que ce projet serait lié à Quake, une autre franchise culte d'id Software.

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Justine Manchuelle (Justine)

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