DOOM: The Dark Ages proposera des niveaux « sombres, sinistres » et plus vastes que jamais

Lors d'une interview, le directeur de DOOM: The Dark Ages a donné quelques informations sur le contenu du jeu, notamment sur la conception des différents niveaux.
Depuis la vidéo de présentation du Xbox Developer Direct du 24 janvier, les fidèles du Doom Slayer guettent avec impatience toute nouvelle information sur DOOM: The Dark Ages
. Si la date de lancement du titre est déjà connue, certains éléments intriguent, plus particulièrement son histoire et ses environnements. En effet, les créateurs ont confirmé que l'histoire de ce nouvel opus de DOOM sera la plus longue de toute la saga
.
Cependant, les développeurs ont également tenu à créer l'univers le plus immersif et le plus sinistre possible
pour coller au mieux à l'ambiance médiévale. C'est en tous cas ce qu'a déclaré Hugo Martin, le directeur du jeu, dans une récente entrevue accordée à EDGE Magazine et relayée par GamesRadar
.
Un arsenal d'instruments de torture et des niveaux à plusieurs degrés d'exploration dans DOOM: The Dark Ages
Hugo Martin a rappelé que les niveaux de ce nouveau jeu DOOM seraient plus longs et plus vastes que par le passé. Cela permettra d'ailleurs aux joueurs de disposer de plus d'espace pour esquiver les attaques de démons et d'offrir plus de choix dans les approches de combat. Néanmoins, l'équipe de développement a bien conscience que les joueurs ne souhaitent pas forcément perdre plusieurs heures à devoir fouiller chaque recoin
. Selon le profil de chacun, le temps passé à explorer pourra donc varier sans impacter l'expérience de jeu.
Je ne sais pas si vous voulez jouer à un seul niveau de DOOM pendant deux heures. Vous voulez qu'il s'agisse d'expériences agréables et limitées, donc environ une heure est un bon compromis. Mais si vous êtes un complétiste, vous pouvez certainement allonger cette durée.
Au-delà de ce degré d'exploration qui s'adapte à chaque joueur, les niveaux seront divisés en thèmes pour toujours piquer la curiosité.
Ainsi, il explique que « Vous pouvez commencer dans un espace semblable à un donjon, puis dans la seconde moitié du niveau, vous vous retrouverez dans une partie plus ouverte
».
Quant à l'atmosphère, elle sera sinistre et sombre pour offrir une nouvelle vision du Doom Slayer, très inspirée par le genre médiéval-fantastique. Mais malgré cet univers d'os, de chaines et d'objets de torture, Hugo Martin a avoué s'être inspiré des romans graphiques « The Dark Knight » de Frank Miller pour son héros.
DOOM: The Dark Ages sera disponible à partir du 15 mai 2025 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. Si vous souhaitez jouer à DOOM: The Dark Ages tout en réalisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose le jeu avec une petite réduction sur PC :
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