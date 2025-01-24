DOOM: The Dark Ages proposera la campagne la plus vaste de toute la franchise

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 janvier 2025 à 16h38
Pour DOOM: The Dark Ages, id Software a décidé de voir les choses en grand en proposant une pléthore de contenus annexes et une durée de jeu « très longue ».
DOOM: The Dark Ages proposera la campagne la plus vaste de toute la franchise
Contrairement à ses deux prédécesseurs, DOOM: The Dark Ages compte se démarquer de plusieurs manières. Si son histoire permettra d'en apprendre plus sur le passé du Doom Slayer, le cadre qui entoure cette campagne solo va connaître une petite révolution. C'est en tout cas ce qu'on confirmé Hugo Martin et Marty Stratton, respectivement réalisateur et producteur exécutif de ce nouvel opus.

Une grande « chasse aux secrets » et des heures de jeu en perspective pour DOOM: The Dark Ages 

Dans le cadre d'une session de questions-réponses organisées avec la presse spécialisée, les deux hommes ont donné quelques précisions sur le point fort de DOOM: The Dark Ages : sa campagne. Celle-ci prendra place dans un monde semi-ouvert, un vrai changement par rapport à l'habituel couloir proposé par le passé. Ce choix a poussé les équipes de développement à imaginer ce que le studio considère comme « le plus grand espace de jeu jamais vu dans un jeu DOOM ».

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DOOM: The Dark Ages promet déjà une plus grande richesse dans les environnements à explorer, avec des donjons médiévaux, des forêts lugubres et même des cieux déchaînés sur le dos d'un dragon-robot. D'ailleurs, Hugo Martin et Marty Stratton encouragent fortement les joueurs à prendre le temps d'explorer chaque recoin de ce vaste terrain de jeu truffé de démons.

« Je pense qu'il s'agira principalement de chasse aux secrets. Si vous explorez tous les secrets et que vous êtes un complétiste, vous allez certainement vivre une expérience bien plus grande. »
Quant à la durée de la campagne en elle-même, elle n'a pas été évoquée. De plus, il faut rappeler que ce point varie beaucoup selon les joueurs, leur curiosité et la façon dont ils appréhendent un univers. Néanmoins, il est question de niveaux durant une heure en moyenne dans une campagne de grande envergure. Pour rappel, DOOM: The Dark Ages sera disponible à partir du 15 mai 2025 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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