Indiana Jones et le Cercle Ancien : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Indiana Jones et le Cercle Ancien.
Indiana Jones et le Cercle Ancien
est le dernier gros jeu à sortir de l'année 2024, offrira une expérience mêlant narration et énigmes, avec de belles cinématiques pour illustrer l'histoire de cet opus et les aventures de notre cher archéologue.
De fait, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Indiana Jones et le Cercle Ancien
.
Configurations PC Indiana Jones et le Cercle Ancien
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, sachez que celles-ci sont relativement élevées, et il faudra avoir une machine relativement récente, puisqu'il faut impérativement 16 Go de RAM, un processeur assez récent, et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 Go ou un équivalent, le tout dans la configuration la plus basse. Il faudra aussi de la place sur son disque dur.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC d'Indiana Jones et le Cercle Ancien
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner. Machine Games a dévoilé une version normale et une version pour avoir le Ray Tracing
Sans Ray Tracing
Minimum
- Système d'exploitation → 64-bit Windows 10
- Processeur → Intel Core i7-10700K 3.8 GHz ou AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz ou supérieur
- Mémoire vive → 16 Go de RAM
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 Go ou AMD Radeon RX 6600 8 Go ou Intel Arc A580
- Espace disque → 120 Go d'espace disponible
- Notes supplémentaires → SSD requis ; GPU compatible Ray Tracing requis ; Préréglage graphique : Bas / Résolution : 1080p (Native) / FPS cible : 60
Recommandé
- Système d'exploitation → 64-bit Windows 10
- Processeur → Intel Core i7-12700K 3.6 GHz ou AMD Ryzen 7 7700 3.8 GHz ou supérieur
- Mémoire vive → 32 Go de RAM
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 12 Go ou AMD Radeon RX 7700XT 12 Go
- Espace disque → 120 Go d'espace disponible
- Notes supplémentaires → SSD requis ; GPU compatible Ray Tracing requis ; Préréglage graphique : Élevé / Résolution : 1440p (Native) / FPS cible : 60
Ultra
- Système d'exploitation → 64-bit Windows 10
- Processeur → Intel Core i7-13900K 3.0 GHz ou AMD Ryzen 7 7900X 4.7 GHz ou supérieur
- Mémoire vive → 32 Go de RAM
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4080 16 Go ou AMD Radeon RX 7900XT 20 Go
- Espace disque → 120 Go d'espace disponible
- Notes supplémentaires → SSD requis ; GPU compatible Ray Tracing requis ; Préréglage graphique : Ultra / Résolution : 4K (Native) / FPS cible : 60
Avec Ray Tracing activé
Minimum
- Système d'exploitation → 64-bit Windows 10
- Processeur → Intel Core i7-10700K 3.8 GHz ou AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz ou supérieur
- Mémoire vive → 16 Go de RAM
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4070 12 Go
- Espace disque → 120 Go d'espace disponible
- Notes supplémentaires → SSD requis ; GPU compatible Ray Tracing requis ; DLSS 3 avec Frame Generation requis ; Préréglage graphique : Bas / Résolution : 1080p (Upscaled) / FPS cible : 60
Recommandé
- Système d'exploitation → 64-bit Windows 10
- Processeur → Intel Core i7-12700K 3.6 GHz ou AMD Ryzen 7 7700 3.8 GHz ou supérieur
- Mémoire vive → 32 Go de RAM
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4080 16 Go
- Espace disque → 120 Go d'espace disponible
- Notes supplémentaires → SSD requis ; GPU compatible Ray Tracing requis ; DLSS 3 avec Frame Generation requis ; Préréglage graphique : Balanced ; Résolution : 1440p (Upscaled) / FPS cible : 60
Ultra
Côté timeline, nous nous retrouverons entre le deuxième et troisième film
- Système d'exploitation → 64-bit Windows 10
- Processeur → Intel Core i7-13900K 3.0 GHz ou AMD Ryzen 7 7900X 4.7 GHz ou supérieur
- Mémoire vive → 32 Go de RAM
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4090 24 Go
- Espace disque → 120 Go d'espace disponible
- Notes supplémentaires → SSD requis ; GPU compatible Ray Tracing requis ; DLSS 3 avec Frame Generation requis ; Préréglage graphique : Performance ; Résolution : 4K (Upscaled) / FPS cible : 60
. Une sortie sur PS5 est également prévue pour 2025.
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