DOOM: The Dark Ages : L'univers médiéval va-t-il s'étendre avec une suite ?

À la différence des opus sortis en 2016 et 2020, DOOM: The Dark Ages se passe dans un univers médiéval. Mais les joueurs se demandent s'il sera le théâtre d'autres jeux dans le futur.
DOOM: The Dark Ages
va offrir aux joueurs l'occasion d'en apprendre plus sur l'histoire du légendaire héros au casque vert. En effet, cette nouvelle aventure n'est pas une suite directe à DOOM Eternal
, mais un préquel au jeu sorti en 2016. Le passé du Doom Slayer est donc mis en avant, celui-ci prenant place dans un univers aux inspirations médiévales fantastiques. Ce choix peut dérouter les fidèles de la première heure, habitués à un monde plus moderne, mais toujours envahi par les démons. L'exploration d'un univers fantastique peut donc rendre les joueurs perplexes.
Mais d'autres se demandent si créer une toute nouvelle vision du monde de DOOM n'ouvre pas la voie au développement d'autres jeux dans cet univers. Face aux interrogations de la communauté, Hugo Martin et Marty Stratton donnent quelques éléments de réponse.
D'autres aventures médiévales envisagées après DOOM: The Dark Ages
Le réalisateur et le producteur de DOOM: The Dark Ages ont récemment été reçus par PC Gamer dans le cadre d'une interview
. La question du développement d'autres jeux dans l'univers médiéval est rapidement arrivée dans la conversation. Or, ils ont précisé qu'une fin similaire à celle de l'opus de 2016 serait une conclusion définitive à l'arc médiéval du Doom Slayer
. Cela suggère que des suites peuvent être envisagées dans cet univers, mais pas pour le moment.
En effet, Hugo Martin a déclaré qu'aucun nouveau jeu DOOM n'était actuellement en développement. Cependant, le studio n'est pas opposé à l'idée de raconter d'autres histoires prenant place dans la version médiévale de l'univers du Doom Slayer
. D'autant que ces aventures supplémentaires permettraient d'en apprendre plus sur des éléments et des personnages apparus dans d'autres jeux comme Argent D'Nur ou les Sentinelles nocturnes.
Pour l'heure, les deux hommes ont confirmé que DOOM: The Dark Ages aura bien un DLC
, mais sans plus de précisions pour le moment. Rappelons que le titre sera disponible à partir du 15 mai 2025 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. Il est d'ores et déjà possible de le précommander
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