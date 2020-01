DOOM Eternal tirera le meilleur parti de la Xbox One et la PS4

De retour sur le devant de la scène, ID Software a affirmé que DOOM Eternal saura parfaitement tirer parti des capacités des consoles de salon actuelles, pour proposer la meilleure expérience aux joueurs.

Ce jeu est, je pense, la meilleure technologique que nous n’avons jamais faite. Nous sommes à la fin d'un cycle matériel où les équipes de développement comprennent totalement le matériel, et arrivent à en tirer le meilleur parti. Nous avons augmenté la fidélité graphique... tout est poussé dans ce jeu et il fonctionne toujours sur les consoles sur lesquelles DOOM a fonctionné.

Alors que nous avons pu découvrir un nouveau trailer deil y a peu,a récemment partagé de plus amples informations à propos du FPS, et plus précisément sur son aspect technique. Après avoir avancé que la campagne devrait être particulièrement longue , correspondant, Marty Stratton, directeur et producteur exécutif du studio, explique que les développeurs de la version consoles ont réussi à faire queLe moteur de DOOM Eternal, le id Tech 7, propre au studio, est utilisé pour la première fois par celui-ci, et semble parfaire les attentes d'id Software.Marty Stratton continue en ne tarissant pas d'éloge sur le jeu, puisqu'il le qualifie de « fantastique », indiquant également que les joueurs sur console ont « quelque chose de vraiment spécial à attendre avec impatience ». Cela complète donc les propos tenus par le même Marty Stratton durant le mois de septembre , qui annoncé queétait « la meilleure chose » que le studio avait jusqu'à présent créée.Nous aurons donc l'occasion de vérifier ces dires dans peu de temps, puisque DOOM Eternal est attendu sur PC, PS4, Xbox One et Stadia dès le 20 mars prochain.