Donkey Kong revient… mais cette fois sur grand écran ?

Après Mario et Zelda, c'est au tour du légendaire Donkey Kong d'avoir droit à son adaptation sur grand écran. Une récente fuite provenant d'Universal Pictures indique qu'un nouveau film centré sur le célèbre gorille pourrait être annoncé très prochainement, confirmant l'intérêt croissant de Nintendo pour l'univers cinématographique.

Donkey Kong : le prochain succès de Nintendo au cinéma ?

Un retour animé pour Donkey Kong ?

Nintendo intensifie sa stratégie hollywoodienne

Vers une annonce imminente ?

Alors que l'industrie hollywoodienne semble enfin avoir trouvé la clé des adaptations de jeux vidéo, Universal et Nintendo Pictures préparent actuellement un nouveau film dédié à l'emblématique Donkey Kong. L'information provient d'un récent dépôt de copyright,, effectué par les deux studios,, repéré par plusieurs observateurs attentifs.Même si aucune annonce officielle n'a été faite à ce jour, il est très probable que ce projet soit bientôt dévoilé. Le timing apparaît idéal, notamment avec la sortie du jeu, prévue sur Nintendo Switch 2 pour le. La coïncidence semble trop belle pour être accidentelle, et une annonce officielle pourrait ainsi intervenir lors d'un prochain Nintendo Direct.Si rien n'est encore totalement confirmé, plusieurs indices suggèrent fortement que ce futur film Donkey Kong serait une production animée. Le personnage avait déjà fait une apparition remarquée dans le film à succèssorti en 2023, incarné vocalement par l'acteur Seth Rogen dans sa version anglophone, et, ce dernier étant connu pour prêter sa voix à des acteurs tels que Jason Momoa, Hugh Jackman ou encore Jude Law., il semble logique que Nintendo capitalise sur le potentiel cinématographique de Donkey Kong, et les acteurs présents dans cette première œuvre pourrait bien reprendre leur rôles dans cette nouvelle aventure.Pendant de nombreuses années, Nintendo était resté très prudent vis-à-vis du cinéma, notamment après l'échec cuisant du film Mario en prises de vue réelles des années 90. Cependant,, encourageant Nintendo à multiplier les projets cinématographiques.Avec une suite au film Mario déjà prévue pour le printemps prochain, et un filmen prises de vue réelles attendu pour mai 2027,. Nintendo semble ainsi prêt à exploiter pleinement le potentiel narratif et commercial de ses franchises emblématiques au cinéma.Les fans peuvent raisonnablement s'attendre à ce que l'annonce officielle arrive sous peu, peut-être lors du prochain Nintendo Direct., indiquant que la production pourrait être encore à ses débuts.Quoi qu'il en soit, cette fuite laisse présager un futur riche en adaptations vidéoludiques au cinéma, confirmant l'idée que les jeux vidéo sont bel et bien devenus la nouvelle mine d'or d'Hollywood dans les années 2020.