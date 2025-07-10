Donkey Kong Bananza : Pourquoi notre gorille a-t-il une ado humaine comme partenaire ?

Depuis sa révélation, l'un des grands mystères de Donkey Kong Bananza est la présence de Pauline aux côtés du singe à la cravate rouge. Face à ces questions, Nintendo apporte des éléments de réponse, mais ils ne vont pas plaire à tout le monde.
Lors du Nintendo Direct spécial du 18 juin 2025, les spectateurs ont pu découvrir quelques-unes des caractéristiques de Donkey Kong Bananza
. Mais un détail a rapidement fait hausser les sourcils des joueurs : Donkey Kong va faire équipe avec une jeune fille humaine. Bien connue dans la franchise Nintendo, cette ado est en réalité Pauline, la jeune femme que Mario devait sauver dans le tout premier jeu Donkey Kong.
Dans cette nouvelle aventure, Pauline n'est toutefois pas une jeune femme en détresse, mais une ado de 13 ans qui va aider Donkey Kong.
Cependant, pourquoi l'âge de Pauline a-t-il été précisé par Nintendo ?
Réunir les nouveaux joueurs et les vétérans avec Donkey Kong Bananza
En règle générale, peu de détails sont communiqués sur les personnages humains de l'univers Nintendo. Ainsi, il est difficile de dire quel âge a Mario et quel lien unit vraiment Wario et Waluigi. De fait, la précision sur l'âge de la jeune fille est sujette à de nombreuses théories. Interrogés par IGN
, Kenta Motokura et Kazuya Takahashi (respectivement producteur et réalisateur du jeu) n'ont pas donné de réponse précise à cette question. En revanche, ils sèment quelques indices intéressants.
Quand les journalistes d'IGN ont demandé quel était le rôle de Pauline dans ce nouveau jeu, les deux hommes ont répondu qu'il « nous est venu l'idée de proposer un personnage familier pour les plus anciens, mais avec une nouvelle apparence qui pourrait également intéresser les nouveaux venus. Il nous a donc fallu constamment réfléchir au background, non seulement de l'univers, mais aussi de chaque personnage et à l'impact de chacun d'eux
».
L'âge de Pauline : un détail révélateur d'une chronologie dans les jeux Donkey Kong ?
Si ce choix est compréhensible, le détail de l'âge de Pauline reste intrigant. Mais Kenta Motokura et Kazuya Takahashi sont restés silencieux à ce sujet. Tout en laissant planer le mystère, Kazuya Takashi a ajouté que « c'est quelque chose que nous ne pouvons pas évoquer pour l'instant, car nous devons laisser aux joueurs le temps de se faire une idée de la réponse pendant qu'ils joueront au jeu
».
Certains voient donc dans cette réponse un potentiel lien entre plusieurs jeux dans lesquels Pauline et Donkey Kong sont présents
. D'autant qu'il a conclu en disant « que de nombreux membres de l'équipe ont également travaillé sur Super Mario Odyssey
». Les deux jeux pourraient donc être connectés, mettant en place une chronologie.
Mais pour savoir si cette théorie est vraie, il faut encore patienter quelques jours. Donkey Kong Bananza sera disponible à partir du 17 juillet prochain, exclusivement sur Nintendo Switch 2.
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