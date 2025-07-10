Donkey Kong Bananza : Pourquoi notre gorille a-t-il une ado humaine comme partenaire ?



le 10 juillet 2025 à 17h12 Publié par Justine Manchuelle le 10 juillet 2025 à 17h12

Depuis sa révélation, l'un des grands mystères de Donkey Kong Bananza est la présence de Pauline aux côtés du singe à la cravate rouge. Face à ces questions, Nintendo apporte des éléments de réponse, mais ils ne vont pas plaire à tout le monde.