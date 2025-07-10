De nombreuses personnes se demandent si Donkey Kong Bananza dispose d'une dimension multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
Le mois de juillet 2025 signera l'arrivée d'un tout nouvel opus mettant en scène Donkey Kong, à savoir Donkey Kong Bananza
. Ce titre, qui est à destination de la Nintendo Switch 2, est plutôt attendu par la communauté, notamment par les fans dudit personnage. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses, qui comptent se plonger dans l'aventure, se demandent si Donkey Kong Bananza est multijoueur et/ou coopératif
.
Donkey Kong Bananza est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette question est positive : Donkey Kong Bananza possède une dimension multijoueur et offre, plus précisément, de la coopération en local
.
D'après les informations dévoilées par Nintendo, notamment sur la page Nintendo eShop du soft, l'aspect coopératif de Donkey Kong Bananza
fonctionne comme ceci : un joueur incarne Donkey Kong tandis qu'un autre prend le contrôle de Pauline, pouvant lancer des attaques vocales (en utilisant un Joy-Con 2 en mode souris).
Partagez les Joy-Con 2 et amusez-vous à deux en coop en incarnant Donkey Kong et Pauline. Avec Pauline, lancez des attaques vocales en utilisant un Joy-con 2 en mode souris pour aider Donkey Kong à vaincre les ennemis et démolir le terrain.
La dimension multijoueur de Donkey Kong Bananza
a, notamment, été présentée dans l'« Overview Trailer », disponible sur la chaîne YouTube de Nintendo America.
Le GameShare fonctionne-t-il pour Donkey Kong Bananza ?
Les joueurs et les joueuses seront certainement ravis d'apprendre que la fonctionnalité GameShare est au programme pour Donkey Kong Bananza
. Cela signifie qu'il est possible de parcourir le titre à deux, avec un seul exemplaire :
Et avec GameShare, vous pouvez jouer à deux avec un seul exemplaire du jeu en le partageant avec une autre console en local ou en ligne. GameShare via GameChat est uniquement disponible sur Nintendo Switch 2. Une connexion Internet stable est requise.
Pour rappel, Donkey Kong Bananza
débarque le 17 juillet 2025 sur la dernière console de Nintendo, à savoir la Switch 2.
commentaire (0)