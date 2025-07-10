De nombreuses personnes se demandent si Donkey Kong Bananza dispose d'une dimension multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Donkey Kong Bananza est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Partagez les Joy-Con 2 et amusez-vous à deux en coop en incarnant Donkey Kong et Pauline. Avec Pauline, lancez des attaques vocales en utilisant un Joy-con 2 en mode souris pour aider Donkey Kong à vaincre les ennemis et démolir le terrain.

Le GameShare fonctionne-t-il pour Donkey Kong Bananza ?

Et avec GameShare, vous pouvez jouer à deux avec un seul exemplaire du jeu en le partageant avec une autre console en local ou en ligne. GameShare via GameChat est uniquement disponible sur Nintendo Switch 2. Une connexion Internet stable est requise.

Le mois de juillet 2025 signera l'arrivée d'un tout nouvel opus mettant en scène Donkey Kong, à savoir. Ce titre, qui est à destination de la Nintendo Switch 2, est plutôt attendu par la communauté, notamment par les fans dudit personnage. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses, qui comptent se plonger dans l'aventure, se demandentNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette question est positive :D'après les informations dévoilées par Nintendo, notamment sur la page Nintendo eShop du soft, l'aspect coopératif defonctionne comme ceci : un joueur incarne Donkey Kong tandis qu'un autre prend le contrôle de Pauline, pouvant lancer des attaques vocales (en utilisant un Joy-Con 2 en mode souris).La dimension multijoueur dea, notamment, été présentée dans l'« Overview Trailer », disponible sur la chaîne YouTube de Nintendo America.Les joueurs et les joueuses seront certainement ravis d'apprendre que. Cela signifie qu'il est possible de parcourir le titre à deux, avec un seul exemplaire :Pour rappel,débarque le 17 juillet 2025 sur la dernière console de Nintendo, à savoir la Switch 2.