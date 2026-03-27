DokeV pourrait sortir rapidement, Pearl Abyss envoie ses équipes sur le projet maintenant que Crimson Desert est sorti

Après le lancement réussi de Crimson Desert et ses trois millions de ventes en à peine une semaine, le studio Pearl Abyss réorganise ses troupes. L'équipe de développement principale se tourne désormais vers DokeV, promettant une accélération de la production.
Le lancement de Crimson Desert marque un tournant majeur pour le studio sud-coréen Pearl Abyss
. Avec plus de trois millions d'exemplaires écoulés depuis sa sortie, le titre a su conquérir un large public, et ce malgré des débuts marqués par quelques polémiques. En effet, l'entreprise a dû présenter des excuses publiques suite à l'utilisation controversée d'intelligence artificielle pour la création d'artworks
. Si le studio va continuer de travailler dessus pour améliorer l'expérience, la majeure partie des équipes se tourne maintenant vers l'avenir, marqué par DokeV
.
Le moteur Blackspace au centre de la stratégie
Maintenant que le plus gros du travail est achevé sur cette épopée sombre, les développeurs peuvent enfin se tourner vers l'avenir. Lors d'une récente réunion avec les actionnaires (via INVEN
), le président directeur général de Pearl Abyss, Heo Jin-young, a détaillé la feuille de route du studio. Il a rappelé que la création simultanée du nouveau moteur graphique maison, baptisé Blackspace, et de Crimson Desert avait considérablement rallongé les délais de production initiaux
.
Cependant, cet investissement technologique va désormais porter ses fruits pour les prochains projets. DokeV, le jeu en monde ouvert ultra coloré annoncé en 2019 aux côtés de Crimson Desert, va être le premier à bénéficier de cette transition
. Jusqu'à présent, une petite équipe travaillait en parallèle sur la production des ressources graphiques de DokeV. Le développement de Crimson Desert ayant exigé plus de main-d'oeuvre que prévu, le transfert massif des effectifs avait été mis en attente pour garantir un lancement optimal.
DokeV n'est pas oublié par les créateurs
Aujourd'hui, la donne a changé. L'équipe principale de développement a officiellement basculé sur DokeV, ce qui devrait donner un coup d'accélérateur monumental au projet
. Dans une interview accordée au média YNA
, le dirigeant s'est voulu particulièrement rassurant quant au sort de ce titre très attendu.
Nous n'oublierons pas la préparation de nouveaux titres comme DokeV. Ce dernier est en cours de production afin de pouvoir sortir rapidement après Crimson Desert, et notre objectif est de révéler l'avancement du développement au moment opportun.
Malgré cet optimisme affiché, il convient de rester prudent sur le terme « rapidement
». Rappelons que le studio estimait qu'il fallait compter entre deux et trois ans de travail supplémentaire pour achever et peaufiner DokeV, après la sortie de Crimson Desert
, qui pourrait même arriver sur Switch 2
. Mais les choses pourraient toutefois évoluer, avec l'expérience acquise. Dans tous les cas, une sortie aux alentours de 2028 semble donc être le scénario le plus réaliste
. Les joueurs gardent néanmoins l'espoir de découvrir de nouvelles images du jeu lors des prochains grands événements de l'industrie, comme le Summer Game Fest ou les Game Awards.
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