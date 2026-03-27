DokeV pourrait sortir rapidement, Pearl Abyss envoie ses équipes sur le projet maintenant que Crimson Desert est sorti

Vous attendez DokeV, le mystérieux rival de Pokémon ? Pearl Abyss a une mauvaise nouvelle

Annoncé en 2019 puis acclamé lors de la gamescom 2021, le très prometteur DokeV avait plus ou moins fini par disparaître des radars. Le studio Pearl Abyss a brièvement pris la parole et dévoile une fenêtre de sortie lointaine, justifiant cette longue absence par la volonté d'éviter toute lassitude du public.