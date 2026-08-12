Vous attendez DokeV, le mystérieux rival de Pokémon ? Pearl Abyss a une mauvaise nouvelle

Annoncé en 2019 puis acclamé lors de la gamescom 2021, le très prometteur DokeV avait plus ou moins fini par disparaître des radars. Le studio Pearl Abyss a brièvement pris la parole et dévoile une fenêtre de sortie lointaine, justifiant cette longue absence par la volonté d'éviter toute lassitude du public.

Il faut savoir s'armer d'une patience à toute épreuve pour obtenir de nouvelles informations sur DokeV. Ce jeu de capture de monstres aux allures de Pokémon, développé par le studio sud-coréen Pearl Abyss à qui l'on doit par exemple Crimson Desert, vient enfin de donner des signes de vie rassurants. L'entreprise a en effet profité de son dernier bilan financier pour rassurer les investisseurs et les joueurs sur l'avancée du projet.

Un développement qui suit son cours de manière fluide

Après la diffusion d'une bande-annonce visuellement bluffante lors de l'édition 2021 de la gamescom, le titre avait sombré dans un mutisme inquiétant, si ce n'est quelques petites déclarations ci et là pour rassure. Les développeurs tiennent aujourd'hui à dissiper les craintes en affirmant que la production continue dans la bonne direction.

DokeV progresse de manière fluide en tirant parti des ressources de développement et de l'expérience de production accumulées lors de nos précédents projets. Ayant dépassé la mise en place du système de base, le projet est actuellement dans la phase d'expansion de la création de contenu et de validation de la boucle de gameplay principale.

En d'autres termes, l'équipe a fini de poser les fondations techniques. Les concepteurs remplissent désormais la carte du monde, s'assurent que toutes les mécaniques s'imbriquent correctement et mettent en place les systèmes nécessaires pour enrichir le jeu de base. Ces nouvelles sont particulièrement encourageantes pour un titre dont l'ambition semblait démesurée lors de sa présentation initiale.

Une fenêtre de sortie lointaine pour DokeV

Si les nouvelles concernant la conception sont bonnes, il faudra toutefois faire preuve d'encore beaucoup de patience avant de pouvoir explorer cet univers coloré, sans grande surprise. Le rapport financier de Pearl Abyss est très clair sur le calendrier.

Nous visons un lancement dans la seconde moitié de 2028, et les publications d'informations ainsi que les initiatives marketing seront exécutées par phases en fonction de nos étapes de développement.

De fait, il faudra attendre a minima encore deux ans pour pouvoir découvrir DokeV par nous-mêmes, et sortira donc près de dix ans après son annonce initiale. Le studio a également détaillé sa stratégie de communication. La véritable campagne promotionnelle de DokeV ne démarrera pas avant la fin de l'année 2027. Pearl Abyss promet pour cette période des démonstrations jouables et des révélations séquentielles. D'ici là, les bandes-annonces se feront extrêmement rares.

L'éditeur justifie ce choix par une volonté de préserver l'enthousiasme des joueurs et d'éviter un phénomène bien connu de l'industrie vidéoludique.

Apprenant de nos expériences passées que publier du contenu trop tôt peut mener à une lassitude liée à la surmédiatisation, nous prévoyons de présenter le jeu à un moment qui démontrera pleinement sa qualité et sa vision.

Nous devons donc nous contenter de savoir que le rival sud-coréen de Pokémon est toujours en vie et qu'il peaufine ses armes dans l'ombre, et ne pas espérer des nouvelles ces prochains mois.