DokeV : « Nous faisons tout notre possible afin de créer un grand jeu vidéo » - Interview

Bien connu de l'industrie du jeu vidéo, le studio coréen, qui est à l'origine du MMORPG Black Desert, avait annoncélors d'une soirée de novembre 2019. Déjà, le titre avait suscité l'enthousiasme des amateurs du genre, mais la présentation de la gamescom 2021 a fait forte impression, laissant une grande partie de la communauté pantoise.Alors que le titre fait désormais partie des jeux les plus attendus des prochains mois, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec quelques-uns des hommes forts du projet, notamment, le producteur principal, et, game designer, lesquelles nous apportent de nouvelles informations sur un jeu qui devrait révolutionner l'univers du jeu vidéo.Nous avons pris la décision de passer DokeV d'un MMO à un jeu d'action-aventure en monde ouvert et de collection de créatures. Nous réfléchissions à la direction à prendre pour notre jeu et nous avons défini que nos objectifs seraient plus facilement atteignables par le biais d'un jeu d'action-aventure en monde ouvert. Désormais DokeV prendra place dans un grand monde ouvert, lequel permettra d'exploiter différents styles de jeu.DokeV est un titre particulièrement flexible qui offrira un style de jeu ouvert. Une expérience solo sera disponible dans le scénario principal et des éléments multijoueur collaboratifs seront proposés afin que les joueurs évoluent ensemble. Si le joueur le souhaite et le décide, il pourra affronter des monstres et boss en compagnie d'autres joueurs.Nous avons, jusqu'à présent, révélé plusieurs Dokebi par le biais des différentes bandes-annonces diffusées en 2019 mais aussi lors de l'Opening Night Live de la gamescom cette année. Nos développeurs veulent voir de nombreux Dokebi uniques et nous espérons pouvoir en sortir autant que possible. De nouvelles informations devraient prochainement être partagées à ce sujet.Nous avons eu de nombreuses idées différentes pour créer le folklore Dokebi. Peut-être avez-vous remarqué, dans l'une de nos bandes-annonces, la présence d'un Dokebi ressemblant à un fourmilier. Celui-ci est, en fait, une étoile de mer, prenant la forme d'un ours (en quelque sorte), qui se nourrit de fer. Un autre Dokebi, aperçu dans une vidéo, reprend les traits d'un oiseau portant un chapeau traditionnel coréen, ce dernier est inspiré d'un esprit sombre issu de légendes anciennes.Mais toutes nos créations ne prennent pas en compte ce genre de choses. Certains des Dokebi déjà imaginés l'ont été librement en mélangeant toutes les idées qui nous venaient à l'esprit. Par exemple, dans le folklore de DokeV, il y a une histoire sur la transformation en manche à balai, mais aussi des Dokebi ayant la capacité de refléter des objets du monde réel.Nos Dokebi ne proviennent donc pas nécessairement des mythes et légendes coréennes et nous envisageons même de nous inspirer de culture du monde entier.À l'heure actuelle, nous testons encore de nombreux éléments et types pour les Dokebi. Cependant, chaque Dokebi aura, bel et bien, ses propres compétences uniques afin d'aider le joueur dans les différents combats qui s'imposeront à lui. Bien entendu, certains Dokebi auront des avantages contre certains adversaires.Pour le moment, nous travaillons toujours d'arrache-pied pour développer le jeu, il est relativement difficile de vous dire s'il y aura bientôt une version bêta. Mais soyez assuré que nous faisons tout notre possible afin de créer un grand jeu vidéo.Comme vous vous en doutez, la collecte de Dokebi sera l'une des parties les plus importantes du jeu.Cependant, cette collection ne représente que la partie émergée de l'iceberg, et les joueurs pourront profiter de nombreuses autres activités, aventures, histoires et interactions avec d'autres joueurs dans le fabuleux monde de DokeV.Comme il s'agit d'un monde ouvert, vous serez libre d'aller où vous le souhaitez. Vous pourrez profiter d'une grande variété d'aventures tout en explorant librement le monde qui vous entoure en compagnie de vos Dokebi. Ces voyages vous permettront de découvrir de nouveaux Dokebi mais aussi de rencontrer diverses personnes lesquelles vous raconteront leurs histoires tout en vous demandant de l'aide pour résoudre leurs problèmes.En outre, le monde regorge de divers mini-jeux, comprenant différents puzzles, interactions ainsi que des activités telles que la pêche et le cerf-volant.En ce qui concerne ces éventuels éléments compétitifs, nous les développons en gardant à l'esprit qu'il faut qu'ils restent amicaux et encouragent l'esprit sportif. Nous reviendrons prochainement avec plus d'informations à ce sujet. Pour la dernière partie de votre question, il est difficile de vous le dire pour le moment.