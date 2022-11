DokeV est reporté par Pearl Abyss

Un report pour DokeV

Cependant, étant donné que cette année, notre équipe de développement principale se plonge dans le développement de Crimson Desert, nous ferons de notre mieux pour que nous puissions divulguer des informations supplémentaires concernant DokeV au fur et à mesure de son développement.

Dévoilé en 2019, mais plus amplement présenté en 2021, à l'occasion de la gamescom,, pour de nombreuses raisons. Outre l'aspect Pokémon-like avec la collection de créatures, les Dokebis, pour faire toutes sortes d'activités, dont des combats, l'ambiance colorée et avec un style K-pop avait séduit. Mais il est vrai que ces derniers mois, les informations sont plutôt minces.Dans son dernier rapport financier , le studio sud-coréen Pearl Abyss, a donné quelques précisions, en expliquant que. La société explique avoir perdu plusieurs développeurs ces derniers temps, ralentissant le développement, d'autant plus qu'un autre projet d'ampleur est en cours de création, avec Crimson Desert, un jeu action aventure en monde ouvert. D'ailleurs, celui-ci est prioritaire et sera donc lancé avant DokeV, en 2023 si tout se passe bien.Cela veut donc dire que, dans le meilleur des cas. Pearl Abyss a toutefois souhaité préciser que la fenêtre (et la date) de sortie n'était pas encore arrêtée, et donc qu'un lancement en 2023 n'est pas impossible. Quoi qu'il arrive, nous devrions avoir de nouvelles informations l'année prochaine. En attendant, nous avons eu l'occasion de discuter avec l'équipe de développement il y a quelques mois, pour aborder certains points de DokeV La sortie deétait, à l'époque, prévue sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.