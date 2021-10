DokeV : Pourquoi n'est-il plus considéré comme un MMO ?

Pourquoi DokeV n'est-il plus un MMO ?

Nous avons pris la décision de faire de DokeV un jeu d'action-aventure en monde ouvert et de collection de créatures, en lieu et place d'un MMO. Nous réfléchissions à la direction à prendre pour notre titre et nous avons défini que nos objectifs seraient plus facilement atteignables par le biais d'un jeu d'action-aventure en monde ouvert. Désormais, DokeV prendra place dans un grand monde ouvert, lequel permettra d'exploiter différents styles de jeu.

- Sangyoung Kim, lead producer.

Ayant conquis le cœur d'innombrables joueurs, au point de devenir l'un des titres les plus attendus par les amateurs de jeux vidéo,, en premier lieu, comme. Cependant, les développeurs sont rapidement revenus sur ce point après la gamescom 2021 en annonçant que, finalement,Suite à des questions que nous avons eu la chance de pouvoir poser au studio en charge du développement de DokeV, le producteur principal,, nous a apporté quelques précisions concernant ce changement.Bien que DokeV ne soit plus à considérer comme un jeu massivement multijoueur en ligne,par les développeurs., game designer au sein du studio Pearl Abyss, explique que « DokeV est particulièrement flexible et offrira un style de jeu ouvert. Une expérience solo sera disponible dans le scénario principal et des éléments multijoueur collaboratifs seront proposés afin que les joueurs évoluent ensemble. Si le joueur le souhaite et le décide, il pourra affronter des monstres et boss en compagnie d'autres joueurs ».L'entièreté de l'interview avec le studio Pearl Abyss sera disponible très prochainement sur notre site web. En attendant, pour rappel, DokeV n'a toujours aucune date de sortie mais sera jouable sur PC ainsi que sur consoles, sans plus de précisions.