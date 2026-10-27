Dofus : Les Bellaphones, 20e classe du MMORPG, débarquent en décembre avec La Source

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 27 octobre 2026 à 14h00
Ankama a détaillé le gameplay des Bellaphones lors de son dernier AnkamaLive. La nouvelle classe arrivera en fin d'année sur Dofus, Dofus Touch et Wakfu, accompagnée d'une région pensée pour tous les niveaux.
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Dofus : Les Bellaphones, 20e classe du MMORPG, débarquent en décembre avec La Source

Dévoilés lors de l'Ankama Convention, organisée au cœur de la Japan Expo, les Bellaphones avaient jusqu'ici fait parler d'eux pour leur histoire. Ankama a profité de son dernier AnkamaLive pour lever le voile sur leur fonctionnement en combat, mais aussi sur La Source, la région qui accompagnera leur arrivée avec la mise à jour 3.8 de Dofus.

Il s'agit de la vingtième classe du MMORPG, quatre ans après les Forgelances, et surtout de la première à sortir en même temps sur Dofus, Dofus Touch et Wakfu. Dofus Touch n'avait d'ailleurs encore jamais accueilli de nouvelle classe depuis son lancement, et le calendrier n'a rien d'un hasard puisque le studio roubaisien fête cette année ses 25 ans.

Miniature vidéo

Une classe liée aux Dragons Primordiaux

Contrairement aux autres classes, qui tirent leurs pouvoirs d'un dieu du Monde des Douze, les Bellaphones puisent leur force dans les six Dragons Primordiaux, les créatures à l'origine des fameux œufs qui donnent son nom au jeu. Nés à la Source, ils s'unissent à un dragon spectral lorsqu'ils la quittent, une représentation du dragon auquel ils sont liés et qui les accompagne en permanence.

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Ce lien se retrouve directement en combat puisque la classe pourra s'appuyer sur six lignées, chacune associée à un dragon et à son Dofus. Chaque lignée modifie l'apparence du personnage, et notamment la couleur de son dragon, mais surtout sa manière de jouer et les effets de ses sorts. Les six pourront être débloquées dans l'ordre de son choix via une interface dédiée, ce qui permettra d'adapter son Bellaphone selon le combat ou la composition du groupe.

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Un gameplay construit autour des auras

Le cœur de la classe repose sur les auras, des zones d'influence qui entourent le personnage, le suivent dans ses déplacements et agissent sur les combattants à proximité. La lignée choisie en définit l'élément, la taille de départ et les effets, de quoi renforcer les alliés, affaiblir les ennemis ou modifier le déroulement de l'affrontement.

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L'aura pourra également être élargie pour toucher plus de monde ou réduite pour concentrer sa puissance, ce qui ajoute une vraie dimension tactique au placement. Ankama présente ainsi les Bellaphones comme une classe polyvalente, capable de faire des dégâts, de gérer le placement et de soutenir son équipe, même si ce fonctionnement les poussera à rester proches des adversaires. À noter que les Bellaphones ne seront pas strictement identiques sur les trois jeux, puisque leurs sorts seront adaptés à chacun.

Reste maintenant à voir comment chaque lignée trouvera sa place dans l'équilibrage, un sujet toujours sensible depuis le passage à Dofus Unity.

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La Source, une extension ouverte à tous les niveaux

La Source est présentée comme le berceau de la vie dans le Krosmoz, le lieu mythique où les Dragons Primordiaux ont déposé leurs œufs, mais aussi la terre d'origine des Bellaphones. Les joueurs pourront y découvrir une partie de l'histoire oubliée du Monde des Douze.

La vraie nouveauté tient à sa conception. Là où les extensions de Dofus visent généralement une tranche de niveaux précise, souvent le très haut niveau, La Source doit accueillir tous les joueurs. Ankama prévoit pour cela deux approches, l'une tournée vers l'aventure et la découverte, accessible sans être niveau 200, l'autre réservée aux joueurs expérimentés avec des combats plus exigeants, de quoi offrir une porte d'entrée aux nouveaux venus comme à ceux qui envisagent de reprendre le jeu.

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Date de sortie

Les Bellaphones et La Source arriveront avec la mise à jour 3.8 de Dofus, attendue début décembre 2026. La classe débarquera également sur Dofus Touch et Wakfu d'ici la fin de l'année, tandis que le replay complet de l'AnkamaLive est disponible sur la chaîne YouTube d'Ankama.

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Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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