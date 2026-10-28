Welsh & Shedar : la série animée Dofus arrive gratuitement sur YouTube avec des quêtes à débloquer en jeu

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 28 octobre 2026 à 14h55
Ankama s'associe à un studio japonais pour Welsh & Shedar, une nouvelle série animée dans l'univers de Dofus. Elle sera diffusée gratuitement sur YouTube, avec quelques surprises à la clé pour les joueurs.
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Welsh & Shedar : la série animée Dofus arrive gratuitement sur YouTube avec des quêtes à débloquer en jeu

Après les séries Wakfu et le film Dofus – Livre 1 : Julith, Ankama continue de faire vivre son univers au-delà du jeu vidéo. Ce nouveau projet de 12 épisodes a été produit avec Studio Massket et entièrement animé au Japon, de quoi mêler le Krosmoz imaginé en France aux codes de l'animation japonaise. La série a d'ailleurs déjà fait ses débuts à la télévision japonaise avant d'arriver chez nous.

Elle sera disponible dans le monde entier, Japon excepté, sur Krosmoz, la nouvelle chaîne YouTube qui regroupe désormais les productions animées du studio.

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Une aventure entre cuisine et destin

L'histoire suit Welsh, un jeune passionné de cuisine qui mène une vie tranquille au village de Brassica, jusqu'à l'arrivée du dragon Asalar et de Joris, le héros du film Julith. Il se retrouve alors embarqué dans un affrontement contre la reine Zabelle et son fils Shedar, et entame un voyage qui pourrait bien changer sa vision du monde comme son propre destin. Pour sauver son monde, il devra notamment mettre la main sur le Dofus Ivoire, seul artefact capable de vaincre la reine de Bonta.

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La cuisine sert d'ailleurs de fil rouge jusque dans les titres des épisodes, de la tourte aux champignons à la carbonade en passant par la soupe à l'oignon. Anthony Roux, alias ToT, PDG d'Ankama et créateur de la série, revient sur cette collaboration avec le Japon.

L'animation japonaise nourrit mon imaginaire depuis toujours. Avec Studio Massket, nous avons eu l'occasion de créer ensemble une œuvre au sein du Krosmoz.

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Des codes cachés pour débloquer des quêtes en jeu

Ankama ne se contente pas d'une simple diffusion puisque la série s'accompagne d'une chasse au trésor interactive. Des codes dissimulés dans les épisodes permettent de débloquer des quêtes dans Dofus, Dofus Retro et Dofus Touch, tandis que des indices répartis au fil de la série composent une énigme à résoudre.

Chaque nouvel épisode apportera ainsi son lot de récompenses et d'objets exclusifs aux couleurs de Welsh & Shedar. Le premier permettra notamment d'obtenir Minimou, un familier qui accompagnera les joueurs dans leurs aventures, et d'autres surprises seront dévoilées au fil de la diffusion. Les codes fonctionnent aussi bien sur PC que sur mobile avec Dofus Touch.

Versions et doublage

Les épisodes seront proposés en version originale japonaise, en anglais et en version française, avec des sous-titres en français, anglais, espagnol et portugais. Voici le casting vocal de la série pour les trois versions.

Personnage Voix française Voix japonaise Voix anglaise
Welsh Sacha Tomassian Rikuya Yasuda Daniel J. McLean
Shedar Tom Trouffier Yuki Kaji Kevin Garcia
Zabelle Frédérique Tirmont Yuko Kaida Marissa Lenti
Joris Yoann Bellot-Sover Makoto Furukawa Elgin David Aponte
Kahn Karkas Emmanuel Gradi Wataru Takagi Kyle Phillips
Bechamel Laëtitia Godès Risa Kageyama Roo Ryder
Mama Caroni Magali Rosensweig Risa Hayamizu Christina Groom
Asalar Florian Wormser Show Hayami Crist Jarrett

Pour ceux qui découvrent l'univers, le film Dofus – Livre 1 : Julith est disponible gratuitement et en intégralité sur la même chaîne. Son histoire se déroule trente ans avant celle de la série, ce qui en fait une bonne introduction avant de lancer le premier épisode.

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Quand regarder Welsh & Shedar

La série démarre le 5 novembre 2026 avec un premier épisode, suivi du deuxième dès le lendemain. Un nouvel épisode sera ensuite mis en ligne chaque jeudi sur la chaîne YouTube Krosmoz, jusqu'au final prévu le 14 janvier 2027.

  • Épisode 1 « Tourte aux champignons » : 5 novembre 2026
  • Épisode 2 « Omelette au fromage » : 6 novembre 2026
  • Épisode 3 « Thé goût réglisse » : 12 novembre 2026
  • Épisode 4 « Brochettes caramélisées » : 19 novembre 2026
  • Épisode 5 « Carbonade » : 26 novembre 2026
  • Épisode 6 « Grillades terre et mer » : 3 décembre 2026
  • Épisode 7 « Le repas de Zabelle » : 10 décembre 2026
  • Épisode 8 « Bouillon de chat » : 17 décembre 2026
  • Épisode 9 « Compote de pommes » : 24 décembre 2026
  • Épisode 10 « Soupe à l'oignon » : 31 décembre 2026
  • Épisode 11 « Madeleine à la cannelle » : 7 janvier 2027
  • Épisode 12 « Welsh & Shedar » : 14 janvier 2027
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Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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