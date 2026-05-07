Dofus SpeedRush réunit Karmine Corp, Solary et plus de 130 000 euros pour ses 25 ans

Ankama sort le grand jeu pour célébrer les 25 ans de Dofus avec le SpeedRush, une course au niveau 200 inédite. Quatre équipes esport françaises, un cashprize record et un format impitoyable, le rendez-vous des 30 et 31 mai s'annonce explosif.

Ankama ne fait pas les choses à moitié pour souffler ses 25 bougies. Le studio roubaisien, à l'origine de l'un des MMORPGs les plus emblématiques de France, organise le Dofus SpeedRush, une compétition entièrement inédite dont le principe tient en une phrase : être le premier joueur à atteindre le niveau 200. Simple sur le papier, redoutable dans les faits.

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Un cashprize record pour un anniversaire en grande pompe

Le chiffre qui frappe d'entrée, c'est celui du cashprize. Avec déjà plus de 130 000 euros au compteur, le Dofus SpeedRush devient la compétition la mieux dotée de toute l'histoire d'Ankama. Ce montant n'est pas fixe et continuera de grimper jusqu'au 31 mai, puisque 50 % des revenus générés par les packs cosmétiques dédiés à l'événement viennent directement l'alimenter. Plus la communauté achète, plus la cagnotte grossit. Un modèle participatif qui crée un vrai sentiment d'implication autour de l'événement.

Quatre mastodontes de l'esport français dans l'arène

Pour garantir un spectacle à la hauteur, Ankama s'est associé à quatre structures incontournables de la scène esportive francophone. La Karmine Corp, JL, Solary et la Team Peps seront toutes de la partie. Leur présence assure une visibilité massive à l'événement et devrait attirer bien au-delà de la communauté habituelle de Dofus.

Pour marquer l'occasion, des packs cosmétiques aux couleurs de chaque équipe sont disponibles à la vente. Chaque pack comprend des épaules d'apparat, un costume, des ailes, un montilier, une émote blason, un titre exclusif et une potion de changement de couleur. De quoi afficher ses couleurs directement en jeu tout en soutenant la cagnotte.

Un format sans filet et un programme chargé

Les règles du SpeedRush sont pensées pour pousser les joueurs dans leurs retranchements. Les participants évolueront sur des serveurs dédiés sans économie classique ni échanges entre joueurs, en solo ou en multicompte. Pour compenser cet environnement austère, Ankama a prévu des bonus significatifs : expérience multipliée par trois, trousseau de clés illimité pour les donjons et anomalies temporelles offrant jusqu'à +200 % d'xp pendant trente minutes, forçant les participants à adapter constamment leur itinéraire. Chaque seconde compte et seule la maîtrise du jeu fera la différence.











La compétition se déroule sur deux jours, les 30 et 31 mai 2026, avec quatre sessions de jeu réparties entre l'après-midi et la nuit. Suite aux retours de la communauté, Ankama a prévu une heure de préparation avant chaque session de farm.

L'inscription est gratuite, à condition de disposer d'un abonnement Dofus actif. Des récompenses intermédiaires, dont des potions d'expérience, titres exclusifs et jetons de loterie, seront distribuées aux paliers 50, 100, 150, 190 et 200, histoire de récompenser l'effort même sans finir premier.

Finalement, l'événement sera lancé sur la chaîne Twitch AnkamaLive, qui servira de hub central avec classement en direct, tandis que chaque joueur pourra être suivi individuellement sur sa propre chaîne.