Dofus Unity : ce qu'il faut savoir sur la grande renaissance du MMORPG d'Ankama

DOFUS SpeedRush : Ankama lance une course au niveau 200 pour les 25 ans de la franchise

Pour fêter les vingt-cinq ans de sa licence culte, Ankama bouscule les codes de son célèbre jeu de rôle en ligne avec le lancement de DOFUS SpeedRush. Cette compétition inédite invite les joueurs à atteindre le niveau ultime en un temps record lors d'un week-end intense.