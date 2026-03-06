Dofus Unity : ce qu'il faut savoir sur la grande renaissance du MMORPG d'Ankama

Vous avez entendu parler de Dofus Unity sans trop savoir de quoi il s'agit ? Voici tout ce qu'il faut comprendre sur cette refonte historique qui a relancé l'un des MMORPGs les plus emblématiques de France.
Si vous avez grandi avec internet dans les années 2000, difficile d'être passé à côté. Dofus est un MMORPG français développé par Ankama
, sorti en 2004, qui a marqué toute une génération de joueurs avec son univers décalé, ses combats tactiques au tour par tour et son humour bien à lui.
On peut facilement dire que, à l'époque, les joueurs étaient partagés entre l'effervescence d'un monde 3D gigantesque représenté par World of Warcraft, et l'aspect tactique et plus cartoon de l'univers Dofus. Vingt ans plus tard, le jeu est toujours là, et il vient de vivre sa transformation la plus importante depuis sa création.
Pourquoi parle-t-on de « Unity » ?
Pendant des années, Dofus
tournait sous Flash, une technologie devenue obsolète et abandonnée par Adobe en 2020. Ankama a donc entrepris de reconstruire le jeu de zéro sur le moteur Unity
, l'un des moteurs graphiques les plus utilisés dans l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui. Ce chantier colossal a duré près de cinq ans avant de voir le jour le 3 décembre 2024.
Le résultat s'appelle Dofus 3.0
, ou plus communément Dofus Unity. Ce n'est pas un nouveau jeu, mais une version entièrement repensée techniquement et visuellement du jeu original, avec tout son contenu, son histoire et sa communauté intacte.
Qu'est-ce qui change concrètement ?
Le premier changement qui saute aux yeux, c'est évidemment les graphismes
. Les personnages, les zones et les animations ont été entièrement refaits avec un rendu beaucoup plus moderne et détaillé. La direction artistique a légèrement évolué, ce qui a suscité quelques débats dans la communauté, mais l'ensemble est clairement plus agréable à l'œil qu'avant.
Côté gameplay, l'interface est désormais entièrement personnalisable
. Les joueurs peuvent déplacer, redimensionner et organiser toutes les fenêtres du jeu à leur guise, ce qui était impossible auparavant. La navigation entre les menus est aussi bien plus fluide et intuitive, un vrai confort pour les nouveaux venus.
Le passage à Unity permet surtout à Ankama de déployer des mises à jour plus rapidement
, de corriger les bugs plus efficacement et d'implémenter des mécaniques qui étaient techniquement impossibles sous Flash. C'est une base solide pour les années à venir.
Un lancement qui a fait du bruit
Le retour de Dofus Unity a clairement réveillé la communauté. Plus de 344 000 préinscriptions
ont été enregistrées avant le lancement, forçant Ankama à ouvrir 22 serveurs simultanément pour absorber l'afflux de joueurs. Un record pour le jeu, qui prouve que la nostalgie et la curiosité sont toujours au rendez-vous.
Depuis, le jeu continue d'évoluer à un rythme régulier. En 2026, Ankama a mis en place un système de six saisons thématiques
, chacune dédiée à un Dofus Primordial, avec des événements, des récompenses exclusives et des mises à jour de contenu tous les deux mois. Une façon intelligente de maintenir l'engagement des joueurs sur la durée.
Et pour quelqu'un qui n'a jamais joué ?
Malgré des années d'existences, Dofus reste un jeu accessible. Les serveurs changent progressivement allant même jusqu'à proposer des « pionniers » qui permettent de réinitialiser l'économie, bloquée sur les serveurs plus ancien. De fait, le titre reste profond. Les combats tactiques au tour par tour demandent un peu de temps pour être maîtrisés, mais offrent une richesse stratégique rare dans le genre. L'univers est immense, plein d'humour et de références tandis que la communauté française est toujours très active.
Avec Unity, c'est clairement le meilleur moment pour se lancer ou revenir
. Le jeu n'a jamais été aussi stable, aussi beau, et aussi dynamique en termes de contenu. Ankama fête ses 25 ans cette année avec des ambitions clairement affichées, et ça se ressent dans chaque mise à jour.
commentaires (3)
Oui il y a quelques bugs mais ca n’empêche en rien au plaisir du jeu et pour les bots ils ont un impacts que pour les gros try hardeur qui veulent absolument leur milliard de kamas sinon pour la plupart on s’en fout des bots
Le jeu possède toujours une forte communauté, mais comme le précise un autre commentaire, le mécontentement règne. De simples améliorations UI, anti bot, gameplay sont demandés via consensus par les joueurs depuis la sortie de Unity, mais Ankama n'en fait qu'à sa tête.En résulte une forte perte de joueur et de hype depuis 6 mois. Ankama doit redresser la barre, ou alors le jeu va sombrer d'ici quelques années.
Je n'ai pas l'impression que vous avez jouer au jeu récemment.
Les joueurs n'ont jamais été aussi mécontent. Le jeu est rempli de bugs et surtout de bots.
C'est un jeu a fuir.