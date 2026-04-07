DOFUS SpeedRush : Ankama lance une course au niveau 200 pour les 25 ans de la franchise

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 07 avril 2026 à 17h01
Pour fêter les vingt-cinq ans de sa licence culte, Ankama bouscule les codes de son célèbre jeu de rôle en ligne avec le lancement de DOFUS SpeedRush. Cette compétition inédite invite les joueurs à atteindre le niveau ultime en un temps record lors d'un week-end intense.
DOFUS SpeedRush : Ankama lance une course au niveau 200 pour les 25 ans de la franchise

Pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire de sa franchise historique, le studio roubaisien Ankama vient d'annoncer une compétition esportive d'un genre nouveau. Baptisé DOFUS SpeedRush, cet événement entièrement en ligne se tiendra les 30 et 31 mai 2026.

L'objectif est aussi simple sur le papier qu'exigeant dans la pratique : être le tout premier joueur à atteindre le niveau deux cents. Une véritable prouesse qui mettra à rude épreuve les nerfs, l'endurance et les capacités d'optimisation des participants, qu'ils soient des vétérans aguerris ou de simples curieux de Dofus.

Une expérience de jeu totalement repensée

Pour garantir une compétition équitable et nerveuse, les développeurs ont pris la décision radicale de supprimer tout ce qui fait le sel de l'économie habituelle du jeu. Les participants évolueront sur des serveurs dédiés où les échanges entre joueurs, les hôtels de vente, les métiers de récolte ou d'artisanat, ainsi que les guildes et les alliances seront purement et simplement désactivés. Seuls le combat pur et la stratégie d'optimisation compteront.

En contrepartie de cet environnement austère, les joueurs bénéficieront d'avantages considérables pour accélérer leur progression. L'expérience gagnée sera multipliée par trois, le trousseau de clés permettant d'accéder aux donjons sera illimité, et des bonus passifs très puissants seront appliqués d'office à tous les personnages. Ces derniers profiteront ainsi d'un point d'action, d'un point de mouvement et d'un point de portée supplémentaires dès leur création.

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Des mécaniques inédites pour dynamiser la course

Afin de pimenter cette ascension frénétique, Ankama a également prévu de renforcer le système d'anomalies temporelles. Celles-ci octroieront un bonus colossal de 200% d'expérience supplémentaire pendant trente minutes. De cette façon, les développeurs veulent obliger les compétiteurs à adapter constamment leur itinéraire de chasse. De plus, les équipements seront accessibles dès le niveau un et le changement de classe sera illimité, ouvrant la voie à des stratégies d'adaptation en temps réel.

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Un week-end de compétition structuré

L'événement s'articulera autour de quatre sessions de jeu distinctes réparties sur le samedi et le dimanche. Chaque session débutera par une demi-heure de préparation stratégique, suivie de quatre heures de combat intensif, à l'exception de la toute dernière session dominicale qui ne durera que trois heures. Ce format fractionné vise à préserver la santé des joueurs tout en maintenant un suspense haletant.

Ce format fait de la compétition une occasion parfaite pour découvrir Dofus.

Le studio précise que l'inscription est totalement gratuite, sous réserve de posséder un abonnement actif au jeu. Les curieux pourront suivre l'évolution de la course en direct sur la chaîne Twitch officielle d'Ankama, qui servira de centre d'information principal en affichant le classement en temps réel et l'apparition des fameuses anomalies temporelles.

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Un système de récompenses pour tous les participants

Si le but ultime reste la première place, le studio cherche tout de même à récompenser les joueurs selon leur implication et temps de jeu. De fait, Ankama a tenu à récompenser l'ensemble des joueurs franchissant des paliers symboliques. Des potions d'expérience, des titres exclusifs et des jetons de loterie seront distribués aux niveaux 50/100/150/190 et 200.

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L'élite de la compétition se partagera quant à elle un cash prize de départ fixé à cinq mille euros. Cette somme sera d'ailleurs gonflée par la communauté, puisque la moitié des revenus générés par la vente de packs cosmétiques exclusifs à l'événement viendra s'y ajouter. Les cent meilleurs joueurs du classement final se partageront ce pécule, après une vérification rigoureuse des équipes de modération pour éviter toute triche.

Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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