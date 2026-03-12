Dofus Unity : Pourquoi le nouveau moteur divise la communauté ?

Attendu comme une révolution, Dofus Unity a débarqué en décembre 2024 après cinq ans de développement. Si le lancement a été historique, la refonte ne fait pas l'unanimité. Entre enthousiasme sincère et frustrations bien réelles, la communauté exprime depuis des mois un sentiment partagé, et une attente commune : qu'Ankama aille plus vite.
Quand Ankama a annoncé la migration de Dofus
vers Unity, la réaction de la communauté tenait presque du soulagement. Le client Flash était à bout de souffle
, les lags en zones fréquentées étaient devenus une blague récurrente, et l'abandon d'Adobe depuis 2020 rendait le changement inévitable. Sur le papier, tout le monde était pour. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué.
Un lancement sous pression
Le 3 décembre 2024, Dofus Unity sort officiellement. Dès les premières heures, la communauté recense plusieurs centaines de bugs signalés sur les forums. Pour beaucoup de joueurs, le sentiment dominant est que le studio a voulu absolument passer à Unity avant la fin d'année, laissant les équipes techniques dans une position difficile.
Ankama l'a d'ailleurs reconnu publiquement lors d'un live dédié aux retours de la bêta : les tests internes n'ont presque jamais été de longues sessions
, ce qui explique la quantité de bugs découverts par les joueurs dès les premiers jours. Une transparence appréciée par certains, mais qui n'a pas suffi à calmer les esprits.
La direction artistique, le sujet qui fâche
C'est sans doute le point de friction le plus profond. En passant sous Unity, Ankama a dû retravailler l'ensemble des modèles de personnages, des décors et des animations. Le résultat offre un rendu plus dynamique et des environnements bien plus vivants qu'avant.
Pourtant, une partie importante de la communauté estime que les classes ont perdu leur identité visuelle
. Les forums officiels et les réseaux sociaux regorgent de comparatifs entre l'ancienne version et la nouvelle, illustrant une fracture évidente entre les puristes et ceux qui accueillent le changement.
Ankama a toutefois positionné dès le départ les apparences comme un travail en cours, invitant les joueurs à poster leurs retours sur le forum officiel pour affiner les détails avec la communauté. Les choses ont déjà beaucoup évolué depuis les premières présentations de 2021
, et des ajustements continuent d'être apportés sur les poses, les proportions et les animations.
La boutique dans le viseur
La question du modèle économique vient régulièrement s'ajouter au débat. Et la mise à jour 3.5 n'a pas arrangé les choses sur ce point. Ankama a profité du lancement de la nouvelle interface cosmétique pour déployer des packs d'apparences « avant-gardistes » en boutique
, un pour chaque classe. Chaque pack contient un visage, un corps et une pose exclusifs, disponibles en version masculine et féminine.
Sur le papier, l'idée est séduisante. Ces nouvelles apparences offrent une direction artistique inédite, distincte des looks classiques ou rétro, et peuvent se mélanger librement avec les autres éléments cosmétiques du jeu. Ankama a même ajouté une potion de changement de couleur offerte pour tout achat d'un pack avant le 4 avril 2026, histoire d'adoucir la pilule.
Mais dans la pratique, le prix de ces packs en ogrines est jugé bien trop élevé par une grande partie de la communauté
. Le grief revient de manière récurrente sur les forums : payer pour des apparences alternatives sur un jeu qui vient tout juste de se refaire une beauté technique, et dans lequel des bugs persistent encore, passe mal. Le terme de « priorités mal placées » revient souvent dans les discussions, et la news officielle dédiée à ces packs cumule déjà 89 commentaires sur le site.
Ankama a écouté, mais pas assez vite
Le studio n'est pas resté les bras croisés. Dès la bêta, des ajustements ont été annoncés sur les apparences, les interfaces et les animations suite aux retours des joueurs. Un PNJ proposant une large sélection de cosmétiques issus des anciens packs d'abonnement a même été introduit, une façon de rendre accessible du contenu qui dormait dans les coffres.
Mais le rythme reste le principal reproche. Ce n'est pas qu'Ankama ne bouge pas, c'est qu'Ankama ne bouge pas assez vite
au regard des attentes générées par cinq ans de promesses. La décision d'annuler Temporis en 2025 pour se concentrer sur les corrections a été globalement bien reçue, mais elle illustre aussi les arbitrages difficiles auxquels le studio fait face.NDR : Pour ceux qui ne connaissent pas, Fifi de Liton est un PNJ situé à Astrub en [5,-17]. Son nom est un clin d'œil aux « fidélitons », les jetons accumulés via l'abonnement récurrent. Concrètement, il permet d'échanger ces jetons contre des cosmétiques issus des anciens packs d'abonnement, une façon de récupérer du contenu autrefois inaccessible sans débourser en ogrines. Une initiative appréciable, même si elle reste méconnue d'une bonne partie des joueurs.
Une communauté silencieuse qui compte aussi
Il faut remettre les choses en perspective. Les voix les plus virulentes sur les forums et les réseaux sociaux ne représentent pas forcément la majorité des joueurs. La communauté silencieuse, celle qui joue sans jamais poster, est probablement bien plus nombreuse
que les mécontents visibles. Et les chiffres du lancement parlent d'eux-mêmes, avec plus de 344 000 préinscriptions et 22 serveurs ouverts simultanément le jour J.
Ce que Dofus Unity illustre finalement, c'est la difficulté de moderniser un jeu culte sans froisser ceux qui l'ont construit affectivement pendant vingt ans. La trajectoire reste positive, les mises à jour s'enchaînent et la 3.5 a montré qu'Ankama avait encore des choses à dire. Mais pour reconquérir pleinement la confiance de ceux qui ont décroché, le studio devra continuer à communiquer mieux et à corriger plus vite. La communauté Dofus a toujours été passionnée et exigeante. C'est précisément ce qui fait sa force depuis deux décennies.
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