Larian dévoile son nouveau jeu et confirme le retour de la saga Divinity



le 12 décembre 2025 à 03h10 Publié par Corentin Rimbert le 12 décembre 2025 à 03h10

Larian Studios a enfin levé le voile sur son prochain projet lors des Game Awards 2025. Après le succès planétaire de Baldur's Gate 3, le studio belge ne propose pas de suite directe, mais un retour aux sources sombre et viscéral avec un simple nom : Divinity.