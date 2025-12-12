Larian dévoile son nouveau jeu et confirme le retour de la saga Divinity

Larian Studios a enfin levé le voile sur son prochain projet lors des Game Awards 2025. Après le succès planétaire de Baldur's Gate 3, le studio belge ne propose pas de suite directe, mais un retour aux sources sombre et viscéral avec un simple nom : Divinity.
C'était l'un des mystères les plus discutés de ces dernières semaines, alimenté par d'étranges teasers et une statue énigmatique qui avait fait couler beaucoup d'encre
. La réponse est enfin tombée lors de la cérémonie des Game Awards 2025. Larian Studios, propulsé au rang de superstar du RPG occidental après le raz-de-marée Baldur's Gate 3
, a officiellement présenté son nouveau titre. Il ne s'agit ni d'un contenu additionnel pour leur dernier succès, ni de Baldur's Gate 4, mais bien du retour de leur franchise historique sous un nom sobre et évocateur : Divinity
.
Une bande-annonce cauchemardesque
Si nous n'avons pour l'instant que peu de détails concrets sur le gameplay, la bande-annonce cinématique diffusée lors de l'événement a marqué les esprits par sa tonalité particulièrement sombre, voire dérangeante
. Loin de l'humour parfois léger de la série Original Sin, les images nous ont plongés au cœur d'un festival médiéval aux allures païennes, dominé par un gigantesque homme d'osier prêt à être incendié.
À l'intérieur de cette effigie macabre, un homme enchaîné subit un véritable supplice alors que les flammes lèchent la structure. La scène bascule ensuite dans l'horreur graphique, alors que la victime fond littéralement, son sang s'infiltre dans le sol, donnant naissance à des plantes hurlantes et monstrueuses. L'homme d'osier semble prendre vie dans un chaos de cris, avant que la caméra ne révèle la fameuse statue qui servait de teaser depuis plusieurs jours.
Bien que nous travaillions depuis longtemps sur cette série, c'est notre tout premier jeu qui s'appelle "Divinity". Nous sommes désormais prêts à réunir tout ce que nous avons appris dans un seul et même projet. C'est le début d'un jeu plus ambitieux, plus riche et plus intimiste que tout ce que nous avons créé jusque-là. Nous nous dirigeons vers ce moment depuis que nous avons pris notre sort entre nos mains. Ce jeu, c'est le Divinity que nous avons toujours voulu concevoir, et vous allez vous régaler en y jouant !
- Swen Vincke, fondateur et PDG de Larian Studios.
Un retour aux racines de l'action-RPG ?
Il est crucial de noter que ce jeu ne semble pas s'inscrire dans la lignée directe des Divinity: Original Sin. Larian a d'abord bâti sa réputation avec Divine Divinity en 2002, suivi de Beyond Divinity et Divinity 2. Contrairement aux opus Original Sin qui ont démocratisé le combat au tour par tour tactique moderne, les premiers jeux de la saga étaient des action-RPG
.
Avec ce titre épuré, Larian semble vouloir opérer un retour aux sources
. Fort de l'immense attention dont le studio bénéficie désormais, c'est le moment idéal pour eux de remettre en lumière leur propre propriété intellectuelle, sans l'ombre de Donjons & Dragons. C'est une manière pour le studio de réaffirmer son identité propre après avoir sublimé une licence tierce.
De nouvelles informations seront partagées ces prochains mois, notamment sur les plateformes et une date de sortie.
commentaire (0)