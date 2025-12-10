Le mystère de la statue des Game Awards enfin résolu ?

Les suppositions ne cessent d'affluer autour de la signification de la fameuse statue des Game Awards 2025. Mais, une nouvelle théorie a émergé, et pourrait bien tenir la route.

La statue des Game Awards : Un indice pour une annonce sur la franchise Divinity: Original Sin ?

There aren't currently any plans for a new Divinity Original Sin 3 game but once we are ready to show what we've been working on we will 🙏 — Very AFK (@Cromwelp) December 9, 2025

Les autres pistes concernant la statue des Game Awards

La très fameuse statue présentée par Geoff Keighley, en amont de la cérémonie des Game Awards 2025, ne cesse de faire couler de l'encre, ces derniers jours. De ce fait, depuis cette révélation, les suppositions vont bon train, tandis que certains studios de développement ont pris la parole pour démentir les pistes. Toutefois,Il y a très peu de temps,: l'un des visuels porte le nom de la franchise Divinity, tandis que le deuxième montre une silhouette dans ce qui semble être un cercle d'invocation. Une troisième image représente, quant à elle, un symbole ressemblant fortement à la célèbre statue des Game Awards, teasée par Geoff Keighley. L'implication d'IHDE et Partner Rechtsanwalte n'est, d'ailleurs, pas tout à fait anodine, car ces derniers ont déjà eu la responsabilité de gérer des marques déposées de Larian Studios.De ce fait,. Et bien que Michael Douse, qui occupe le poste « head of publishing » chez Larian Studios, ait expliqué sur Twitter/X qu'un Divinity: Original Sin 3 n'est pas prévu, cela ne veut pas dire qu'il n'existe aucun projet vidéoludique autour de la franchise. Bien évidemment, à l'heure actuelle, il ne s'agit que de spéculations, comme il y en a déjà eu beaucoup d'autres depuis la révélation de cette statue.. Pour certaines personnes, celle-ci pourrait être un indice à propos du prochain opus God of War, qui devrait, selon les dernières rumeurs, proposer une histoire se déroulant en Égypte. Pour d'autres, cet édifice laisse entendre qu'une annonce autour de The Elder Scrolls sera faite durant les Game Awards de cette année.De plus, afin de lever le voile sur ce mystère, certains studios de développement ou éditeurs ont pris la parole. C'est le cas, par exemple, d'un développeur de chez CI Games qui a confirmé que la statue des Game Awards 2025 n'est pas en lien avec Lords of the Fallen 2, qui devrait arriver au cours de l'année 2026. De la même manière, Jason Schreier a indiqué, par le passé, que celle-ci ne préfigure pas une annonce concernant une potentielle future extension pour Diablo 4.. Affaire à suivre, donc...