Divinity : Bonne nouvelle pour les nouveaux venus

Le nouveau jeu de Larian Studios sera accessible aux nouveaux venus sur la licence, mais aussi à toutes celles et ceux qui n'ont jamais joué à un titre des créateurs de Baldur's Gate 3.
Comme vous le savez probablement déjà, Larian Studios a profité de la cérémonie des Game Awards 2025 pour annoncer son tout nouveau projet, Divinity
. D'ailleurs, il a été précisé que Divinity est un tout nouveau jeu et qu'il n'y a pas besoin d'avoir joué à un titre de Larian Studios pour se plonger dedans
.
Divinity sera accessible aux nouveaux venus
En effet, d'après les informations disponibles dans un récent communiqué de presse, Divinity pourra être abordé par la grande majorité des joueurs
étant donné qu'il s'agit d'« un tout nouveau jeu qui ne nécessite aucune expérience des titres précédents de Larian
[Studios] ». Une nouvelle qui pourrait ravir toutes celles et ceux qui ont été intrigués par Divinity
, lors de sa première révélation aux Game Awards 2025. Pour autant, il y a de grandes chances que certaines références à la licence soient dans Divinity
.
Une « meilleure compréhension » pour les joueurs de Divinity: Original Sin et Original Sin 2
Dans le même communiqué de presse, il est, toutefois, précisé que les personnes ayant joué à Divinity: Original Sin et Divinity: Original Sin 2 pourront avoir une meilleure compréhension de l'ensemble
:
Ceux qui ont joué à Divinity: Original Sin et Divinity: Original Sin 2 pourront profiter d'une meilleure compréhension et d'une plus grande continuité.
De ce fait, si vous n'avez pas joué aux deux premiers volets de la licence Divinity: Original Sin, vous ne devriez pas être perdus sur Divinity
. À l'inverse, si vous les avez parcourus, vous pourrez mieux comprendre certains éléments. Néanmoins, et comme vous l'aurez compris, Divinity est bien un tout nouveau jeu, qui pourra être approché par toutes celles et ceux qui le désirent
.
Autrement, vous avez encore le temps de vous plonger dans Divinity: Original Sin ou encore Baldur's Gate 3 puisque Divinity
ne possède pas de date ni même de fenêtre de sortie, pour le moment. Nul doute que Larian Studios la dévoilera en temps et en heure.
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