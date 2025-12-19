Timon et Pumbaa Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer ces personnages ?

Nous vous indiquons, étape par étape, comment débloquer les personnages Timon et Pumbaa sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer Timon et Pumbaa sur Disney Dreamlight Valley ?

Faire la quête « Retrouver de vieux amis » de Simba

Allez parler à Simba pour obtenir la quête en question.

Rendez-vous dans le Royaume du Roi Lion (via le Château des Rêves).

Explorez pour trouver Timon, puis parlez-lui.

Vous devez, maintenant, rassembler les éléments suivants, qui peuvent être trouvés dans le Royaume du Roi Lion : Pierres de jungle x 4. Bois de jungle x 4. Feuilles de jungle rouges x 4.

Donnez le tout à Timon.

Interagissez avec la station d'artisanat près de Timon pour fabriquer une crinière en feuilles rouges (onglet : items fonctionnels).

Portez la crinière, puis parlez à Timon.

Suivez-les et écoutez-les discuter.

Discutez avec Timon, qui vous demande de réaliser plusieurs actions : Trouver une couronne émergeant de l'eau dans le Royaume : Elle est à pêcher dans le plan d'eau, non loin de la cascade. Fabriquer une fiole vide (nécessite 3 morceaux de verre), via une station d'artisanat.

Apportez l'ensemble à Timon, puis brisez la couronne sur le rocher avec votre pioche.

Suivez Timon, puis discutez avec lui.

Interagissez avec le bord de la rivière, face à vous, pour y placer la bouteille d'inquiétudes.

Retournez voir les deux personnages à leur camp.

Utilisez votre pelle sur les 3 amas de feuilles pour former des lits.

Dites bonne nuit à Timon et Pumbaa, puis allongez-vous sur votre lit tout en les écoutant.









Réaliser la quête « Détente » de Pumbaa

Discutez avec Pumbaa, qui vous demande de récupérer les ressources suivantes : Lianes de la jungle x 6. Ce sont des ronces vertes qui sortent du sol. Utilisez votre pelle dessus pour les collecter. Résine de palmier x 2. Il vous suffit d'interagir avec les deux arbres, disposant d'une tâche jaune et situés près du camp de Timon et Pumbaa.

Fabriquez un hamac relaxant via une station d'artisanat (onglet : items fonctionnels).

Donnez le hamac à Pumbaa.

Essayez, ensuite, le hamac, puis parlez à Pumbaa.

Vous devez, à présent, essayer les trois poufs feuillus : il y en a un près du camp (à droite de la station d'artisanat), près de la rivière (non loin de la cascade) et près de l'oasis (à l'entrée du royaume). Vous ne devriez pas avoir trop de mal à les repérer.

Faites votre rapport à Pumbaa en allant lui parler.

Faites, maintenant, une sieste en interagissant avec l'un de ses poufs (celui de votre choix).

Discutez avec Pumbaa, qui vous demande d'arroser 3 tas de boue séchée, placés près de la station d'artisanat.

Marchez, ensuite, dedans, puis retournez voir Pumbaa.

Vous devez récupérer 3 lucioles de la jungle : il y en a près du camp, près de la rivière et près de l'oasis. Il vous suffit d'interagir avec pour les récupérer. Attention, elles se déplacent.

Réalisez, maintenant, le plat Lucioles de la jungle grillées via une cuisine (il y en a une près de la cascade).

Donnez le plat à Pumbaa.

Prenez une photo et souhaitez une bonne nuit à Timon et Pumbaa, avant de vous asseoir dans votre lit.





Terminer la quête « Où est Pumbaa » de Timon

Parlez à Timon, qui vous prévient de l'absence de Pumbaa.

Partez à la recherche de Pumbaa, qui est bloqué dans un tronc d'arbre à l'entrée du Royaume.

Parlez-lui et retournez voir Timon.

Prenez Pumbaa en photo, puis discutez avec Timon.

Vous devez, à présent, collecter des insectes, en brisant divers rochers : Insectes oléagineux jaunes x 2. Insectes oléagineux bleus x 1. Insectes oléagineux rouges x 1. Les trois rochers sont dans la zone avec la cascade.

Parlez, de nouveau, à Timon, qui vous demande de préparer ceci via un poste de cuisine : Huile d'insecte verte : un insecte oléagineux bleu et un insecte oléagineux jaune. Huile d'insecte orange : un insecte oléagineux rouge et un insecte oléagineux jaune. Une fois que vous les avez, concocter l'huile d'insecte super glissante.

Rapportez l'huile à Timon.

Utilisez, maintenant, votre arrosoir sur Pumbaa, qui ne parvient toujours pas à se décoincer.

Parlez à Timon, puis allez voir Dingo pour trouver une solution.

Vous devez renforcer la ventouse que Dingo vous donne, à l'aide des items suivants (onglet : items fonctionnels) : Lingots de fer x 10. À fabriquer via une station d'artisanat à partir de minerais de fer et de minerais de charbon. Corde x 10. À fabriquer via une station d'artisanat à partir de fibres. Tourmalines x 5. À récupérer en minant dans les zones : Plateau ensoleillée et Hauteurs glacées. Bois dur x 15. À collecter dans les zones : Forêt du courage, Bayou de la Confiance, Plateau ensoleillé et Hauteurs glacées.

Retournez, à présent, dans le Royaume du Roi Lion pour aider Pumbaa.

Écoutez Timon et Pumbaa discuter.

Parlez à Timon, et retournez dans votre Vallée.

Accueillez Pumbaa, puis parlez-lui.

Accueillez, finalement, Timon.







La mise à jour « Escapade dans la jungle » (« Jungle Getaway » dans la langue de Shakespeare), datant du mois d'octobre 2024, a apporté plusieurs nouveautés sur, dont deux nouveaux personnages du film Le Roi Lion :. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment les rencontrer ni comment les débloquer.C'est pourquoi, nous vous expliquons, ci-dessous,, en vous détaillant la marche à suivre.Afin de, il faut tout d'abord avoir terminé les quêtes de Nala et Simba, issus du film d'animation Le Roi Lion. Si cela est fait, vous devriez voir un courrier, provenant de Simba, dans votre boîte aux lettres. Ce qui vous donne accès à la quête « Retrouver de vieux amis ».Vous avez réussi à. À présent, vous pouvez effectuer leurs quêtes d'amitié pour récupérer leurs récompenses. En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch.