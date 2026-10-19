Disney Dreamlight Valley : À quelle heure et comment regarder le showcase du 21 octobre 2026 ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 octobre 2026 à 15h43
Si vous désirez suivre en direct le showcase de Disney Dreamlight Valley du 21 octobre 2026, sachez que nous vous expliquons comment faire et à quelle heure débute la diffusion.
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Disney Dreamlight Valley : À quelle heure et comment regarder le showcase du 21 octobre 2026 ?

Comme vous le savez probablement déjà, le studio de développement Gameloft a prévu un nouveau showcase pour Disney Dreamlight Valley en cette fin d'année. Cet événement spécial, qui doit avoir lieu le 21 octobre 2026, permettra aux joueurs et aux joueuses d'en savoir plus à propos de la prochaine extension, qui est baptisée The Keepsake Sea. Il se peut, dès lors, que vous désiriez suivre cette diffusion afin de ne rien louper des nouvelles annonces.

Dans ce qui suit, nous vous précisons comment regarder le showcase du 21 octobre 2026 de Disney Dreamlight Valley, tout en vous indiquant l'heure à laquelle la diffusion débutera.

Quand et comment regarder le showcase du 21 octobre 2026 de Disney Dreamlight Valley ?

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C'est en début de soirée, le 21 octobre 2026, que vous pourrez suivre ce nouvel événement en lien avec Disney Dreamlight Valley. Pour être plus précis, ce nouveau showcase de Disney Dreamlight Valley débutera à 19h (heure française), le 21 octobre prochain. La communauté peut ainsi s'attendre à plusieurs minutes de diffusion, soit environ 30 à 40 minutes, d'après le temps des précédents événements de ce type. Comme à l'accoutumée, le showcase du 21 octobre 2026 de Disney Dreamlight Valley sera diffusé sur la chaîne YouTube du jeu (la vidéo ci-dessous).

Miniature vidéo

Des détails sur le showcase du 21 octobre 2026 de Disney Dreamlight Valley

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Ce nouveau showcase est entièrement dédié à l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley, qui a été annoncée pour la première fois il y a plusieurs semaines et qui doit débarquer au cours du mois de novembre. Les développeurs nous en diront, dès lors, un peu plus sur les personnages que nous pourrons rencontrer sur ledit contenu additionnel, mais aussi son histoire.

Selon les dernières informations connues, la communauté peut s'attendre à une démonstration de gameplay exclusive, mais aussi des détails sur les prochaines éditions spéciales de Disney Dreamlight Valley. De plus, la date de sortie de l'extension The Keepsake Sea sera très certainement révélée à ce moment-là, car nous ne possédons actuellement que d'une fenêtre de lancement.

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Rendez-vous donc le 21 octobre 2026 pour suivre le nouveau showcase de Disney Dreamlight Valley. Le titre de Gameloft est, pour rappel, disponible sur consoles PlayStation, Xbox, PC, Mac ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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