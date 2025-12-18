Peter Pan Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer ce personnage ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment débloquer le personnage Peter Pan sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer le personnage Peter Pan sur Disney Dreamlight Valley ?

Terminer la quête « Un nom oublié » de l'Oublié

Parlez à l'Oublié, puis rejoignez le personnage sur l'île du Rocher du Crâne (Plage enchantée).

Discutez avec l'Oublié, qui devient un résident permanent de votre Vallée.

Effectuer la quête « Ombres sur le mur » de l'Oublié

Allez, maintenant, dans le Rocher du Crâne avec l'Oublié (que vous avez probablement renommé).

Explorez la zone ou rejoignez l'Oublié.

Parlez à l'Oublié, qui vous demande de chercher des indices. Retournez-vous : près d'un rocher marron, vous verrez un item dans le sol. Utilisez votre pelle pour récupérer l'indice.

Discutez avec l'Oublié, qui vous demande de réparer les lanternes cassées. Ce qui nécessite les éléments suivants, mais aussi 3 orbes de poussière de fée (à trouver dans le village) : Lanternes cassées dans le Rocher du Crâne x 3. Vous en avez déjà récupéré 1. Les 2 autres sont dans l'eau, à côté du ponton et du bateau. Utilisez votre canne à pêche pour les obtenir. Lingot d'or x 3. Verre x 9. Cristal de vitalys x 9. À miner dans les Mines de Vitalys. Les orbes de poussière de fée sont représentés par de gros cercles jaunes/dorées. Vous ne pourrez pas les louper. Dès que vous vous en approchez, elles fuiront. Poursuivez-les jusqu'à être suffisamment proche pour les attraper. Il y en a 1 dans la Forêt du Courage. Il y en a 1 dans les Terres oubliées. Il y en a 1 dans le Bayou de la Confiance.

Une fois que vous avez toutes les ressources, allez à une station d'artisanat pour réparer les lanternes cassées (onglet : items fonctionnels). Pensez à en réparer 3.

Retournez au Rocher du Crâne pour placer les 3 lanternes sur les cabestans (endroit où il y a l'Oublié).

Faites tourner les cabestans, en interagissant avec, afin d'emprisonner l'ombre.

Parlez à l'ombre, puis illuminez le pan de mur en bois situé à côté de la porte (sur la droite).

Discutez avec les crânes de jade, qui vous posent plusieurs questions. Voici les réponses : bateau pirate, fée et flûte de Pan.

Tournez, finalement, la roue sur le mur pour ouvrir la porte.









Faire la quête « Un navire d'or » de l'Oublié

Passez par la porte désormais ouverte et suivez l'Oublié.

Parlez à l'Oublié, puis cassez les rochers pour récupérer de la poussière de fée du Rocher du Crâne et un cabestan.

Discutez, ensuite, avec l'Oublié, qui vous demande de suivre l'orbe de poussière de fée et de récupérer 5 autres poussières de fée. Descendez à l'entrée du Rocher et mettez le cabestan sur le mur face à vous. Interagissez avec pour ouvrir une porte. Continuez votre chemin, en cassant les rochers. Puis, attrapez l'orbe. Vous avez normalement ramassé la poussière, qui était sur votre chemin.

Remontez et interagissez avec le bateau pour y placer la poussière de fée.

Retournez tout en haut pour atteindre l'autre côté du Rocher.

Parlez à l'Oublié, qui vous demande de résoudre l'énigme des tonneaux : Vous devez faire en sorte que les symboles sur les tonneaux soient face les uns des autres, selon ces paires : La Fée face à la Cloche (Première paire). Le Crochet face à l'Horloge (Troisième paire). L'Aiguille face à Peter Pan (Deuxième paire).

Récupérez la clé, derrière l'Oublié, et entrez dans la cabine du Capitaine (sur le bateau).

Prenez le cabestan dans la cabine et mettez-le dans l'emplacement à côté de l'Oublié.

Interagissez avec le cabestan pour ouvrir une nouvelle porte.

Réaliser la quête « La musique sur les murs » de l'Oublié

Rejoignez l'Oublié dans la nouvelle section du Rocher du Crâne.

Parlez à l'Oublié, puis suivez et attrapez la note lumineuse afin d'obtenir un souvenir.

Prenez la clé près de l'Oublié et allez ouvrir le petit coffre dans la cabine du Capitaine.

Discutez avec l'Oublié de la carte de pirate que vous venez de récupérer.

Vous devez maintenant trouver les éléments suivants en vous aidant de la carte de pirate et du Souvenir : Trésor des pirates enfoui x 1 Embarquez à bord du bateau de Vaiana pour trouver le trésor enfoui sur la plage. Utilisez votre pelle. Note de musique lumineuse x 5 Entrez dans la cabane en bois, encerclée d'épines nocturnes (la nôtre était placée dans les Terres oubliées), pour récupérer 1 Note. Entrez dans la petite grotte maudite (celle à l'extrémité) pour pêcher 1 Note dans l'eau. Allez dans la grotte des Hauteurs glacées, puis cassez les pics de glace pour obtenir 1 Note. Allez dans le Château des Rêves pour récupérer 1 Note. Donnez la réponse « poussière de fée » aux crânes de Jade dans le Rocher du Crâne pour obtenir 1 Note.

Maintenant que vous avez tout, allez parler à l'Oublié.

Placez la flûte et les notes dans le lutrin/pupitre, puis jouez la partition en interagissant avec les notes sur les murs. Ce n'est pas très compliqué : il suffit de les placer au bon endroit sur les lignes ou inter-lignes, en prenant la partition comme modèle.

Interagissez avec le lutrin pour activer la flûte de Pan, puis parlez à l'Oublié.

Les notes ont été déplacées par l'ombre, vous devez tout remettre en ordre : Emprisonner l'Ombre dans un seul endroit : réparer d'abord la lanterne cassée via une station d'artisanat (il y en a une près de vous), placez-la sur le cabestan de gauche. Faites-les pivoter jusqu'à ce que leur faisceau se croise sur un mur en bois. Refaire le mur gauche et le mur droit, en plaçant correctement les notes (comme précédemment).

Activez, de nouveau, la flûte de Pan.

Peter Pan veut jouer à cache-cache dans votre Vallée. Vous le trouverez dans le Château ténébreux. Suivez la poussière de fée au sol.

Allez, maintenant, placer la maison de Peter Pan à l'emplacement de votre choix et payez son coût de construction (20 000 Pièces).

Accueillez Peter Pan, et parlez à l'Oublié pour terminer la quête.













Depuis la mise à jour « Mysteries of Skull Rock », qui remonte au mois de juin 2025, les joueurs et les joueuses depeuvent résoudre l'énigme du mystérieux Rocher du Crâne et surtout débloquer un tout nouveau personnage, à savoir. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.De ce fait, nous vous indiquons, dans ce qui suit,, en vous détaillant la marche à suivre.Afin de, vous devez impérativement avoir plusieurs heures à votre actif, et surtout avoir terminé l'histoire principale du jeu de base. C'est ainsi que vous rencontrerez l'Oublié. Ce personnage est absolument nécessaire pour rencontrer. Il vous faudra, d'ailleurs, effectuer les trois premières quêtes de l'Oublié, pour obtenir celle intitulée « Un nom oublié ». Cela exige, également, d'avoir finalisé la quête « Entre le Rocher du Crâne et l'enclume » de Merlin.Si vous respectez tous ces prérequis, vous pouvez, en réalisant les actions et missions décrites ci-dessous.Vous avez réussi à. Vous pouvez, dorénavant, effectuer ses quêtes d'amitié pour récupérer des récompenses. En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.