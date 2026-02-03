Disney Dreamlight Valley annonce la date de sortie de la mise à jour « Puppy Love », avec des détails sur le contenu

Gameloft a, récemment, dévoilé la date de sortie de la mise à jour « Puppy Love » devant arriver prochainement sur Disney Dreamlight Valley.

La mise à jour « Puppy Love » de Disney Dreamlight Valley tient sa date de sortie

Love is on the menu... Step into a delightful Realm and help prepare a romantic dinner for two very special canines in the Puppy Love update, available February 11! pic.twitter.com/XxGBAKgFaj — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) February 3, 2026

Des informations sur le contenu de la mise à jour « Puppy Love » de Disney Dreamlight Valley

Deux nouveaux personnages, du film La Belle et la Bête.

Un nouveau royaume, en lien avec lesdits personnages.

Des quêtes liées à ces deux personnages, notamment pour les débloquer et les inviter à rejoindre la Vallée.

De nouvelles quêtes d'amitié, avec leurs récompenses (vêtements, etc.).

Un nouveau Star Path.

De nouveaux items dans la boutique Premium (en jeu).

De nouveaux événements, dont un lié à la Saint-Valentin (du 11 au 25 février), mais aussi Lucky You! et Eggstravaganza.

Nouvelle fonctionnalité : Possibilité de déplacer plusieurs items en même temps, via le menu « Meubles ».

Nouvelles options cosmétiques pour les outils royaux, qui se débloquent en les utilisant.

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Comme annoncé il y a de cela un moment,va très bientôt s'offrir une toute nouvelle mise à jour. Jusqu'à présent, Gameloft n'avait pas partagé d'informations sur sa date de sortie et son contenu. Toutefois, cela vient de changer car les développeurs viennent de révélerEn effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Gameloft a indiqué que, et ce, sur toutes les plateformes de jeu concernées.Bien évidemment, le studio de développement a profité de cette annonce pour détaillerComme prévu,. Les joueurs et les joueuses devront, d'ailleurs, les aider afin de les débloquer, et ce, en se rendant dans. Mais, sans plus tarder, voiciGameloft précise que des détails supplémentaires à propos deseront dévoilés dans les jours à venir. Cependant, il y a de grandes chances que ce nouveau patch apporte diverses corrections et améliorations.Dans tous les cas, rendez-vous le 11 février 2026 pour découvrir. Pour rappel, le jeu de simulation de Gameloft est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.