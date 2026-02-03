Disney Dreamlight Valley annonce la date de sortie de la mise à jour « Puppy Love », avec des détails sur le contenu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 05 février 2026 à 18h13
Gameloft a, récemment, dévoilé la date de sortie de la mise à jour « Puppy Love » devant arriver prochainement sur Disney Dreamlight Valley.
Disney Dreamlight Valley annonce la date de sortie de la mise à jour « Puppy Love », avec des détails sur le contenu
Comme annoncé il y a de cela un moment, Disney Dreamlight Valley va très bientôt s'offrir une toute nouvelle mise à jour. Jusqu'à présent, Gameloft n'avait pas partagé d'informations sur sa date de sortie et son contenu. Toutefois, cela vient de changer car les développeurs viennent de révéler la date de sortie de la mise à jour « Puppy Love » de Disney Dreamlight Valley et des détails sur les nouveautés introduites par celle-ci.

La mise à jour « Puppy Love » de Disney Dreamlight Valley tient sa date de sortie

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Gameloft a indiqué que la mise à jour « Puppy Love » de Disney Dreamlight Valley sera déployée le 11 février 2026, et ce, sur toutes les plateformes de jeu concernées.

Bien évidemment, le studio de développement a profité de cette annonce pour détailler le contenu de cette nouvelle mise à jour majeure et gratuite à destination de Disney Dreamlight Valley.


Des informations sur le contenu de la mise à jour « Puppy Love » de Disney Dreamlight Valley

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Comme prévu, la mise à jour « Puppy Love » de Disney Dreamlight Valley introduira deux nouveaux personnages, issus du film d'animation de Disney La Belle et le Clochard. Les joueurs et les joueuses devront, d'ailleurs, les aider afin de les débloquer, et ce, en se rendant dans un nouveau Royaume. Mais, sans plus tarder, voici un aperçu des nouveautés introduites par la mise à jour « Puppy Love » de Disney Dreamlight Valley
  • Deux nouveaux personnages, du film La Belle et la Bête.
  • Un nouveau royaume, en lien avec lesdits personnages.
  • Des quêtes liées à ces deux personnages, notamment pour les débloquer et les inviter à rejoindre la Vallée.
  • De nouvelles quêtes d'amitié, avec leurs récompenses (vêtements, etc.).
  • Un nouveau Star Path.
  • De nouveaux items dans la boutique Premium (en jeu).
  • De nouveaux événements, dont un lié à la Saint-Valentin (du 11 au 25 février), mais aussi Lucky You! et Eggstravaganza.
  • Nouvelle fonctionnalité : Possibilité de déplacer plusieurs items en même temps, via le menu « Meubles ».
  • Nouvelles options cosmétiques pour les outils royaux, qui se débloquent en les utilisant.
Gameloft précise que des détails supplémentaires à propos de la mise à jour « Puppy Love » de Disney Dreamlight Valley seront dévoilés dans les jours à venir. Cependant, il y a de grandes chances que ce nouveau patch apporte diverses corrections et améliorations.

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Dans tous les cas, rendez-vous le 11 février 2026 pour découvrir la mise à jour « Puppy Love » de Disney Dreamlight Valley. Pour rappel, le jeu de simulation de Gameloft est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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