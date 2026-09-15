Disney Dreamlight Valley révèle la date de sortie de sa prochaine mise à jour avec Oogie Boogie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 septembre 2026 à 16h44
Gameloft a, récemment, partagé la date de sortie de la prochaine mise à jour majeure de Disney Dreamlight Valley, et celle-ci arrive vite.
Disney Dreamlight Valley révèle la date de sortie de sa prochaine mise à jour avec Oogie Boogie

Il y a quelques temps de cela, le studio de développement Gameloft avait indiqué que Disney Dreamlight Valley allait prochainement se doter d'une nouvelle mise à jour majeure et gratuite. Pour autant, à ce moment-là, les développeurs n'avaient pas donné de plus amples détails. Ce qui est désormais chose révolue : la date de sortie de la prochaine mise à jour de Disney Dreamlight Valley a été dévoilée.

Une nouvelle mise à jour arrive très bientôt sur Disney Dreamlight Valley

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C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu que Gameloft a fait l'annonce tant attendue par les joueurs et les joueuses : la prochaine mise à jour majeure de Disney Dreamlight Valley, qui est baptisée The Season of Scares, se rendra disponible le 23 septembre 2026, sur toutes les plateformes de jeu concernées.

Au moment où nous écrivons ces lignes, Gameloft n'a pas encore dévoilé le patch notes de cette nouvelle mise à jour. Le studio le partagera très certainement quelques heures avant le lancement, et nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.

De premières informations sur contenu de la mise à jour The Season of Scares de Disney Dreamlight Valley

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Le contenu de la mise à jour The Season of Scares de Disney Dreamlight Valley n'a pas encore été détaillé. Toutefois, selon les dernières informations connues et le visuel partagé pour l'occasion, ce patch marquera l'arrivée de Oogie Boogie et probablement celle de Zéro (le chien fantôme). Ces deux personnages sont, comme vous le savez probablement déjà, issus du film L'Étrange Noël de Monsieur Jack. Évidemment, ce nouveau patch apportera d'autres nouveautés, mais celles-ci sont encore mystérieuses. La communauté peut également s'attendre à des améliorations et à des corrections.

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Dans tous les cas, rendez-vous le 23 septembre 2026 pour la prochaine mise à jour de Disney Dreamlight Valley, qui met en lumière le célèbre Oogie Boogie. Rappelons, en guise de conclusion, que le jeu de simulation de Gameloft est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC et Mac.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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