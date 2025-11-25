Disney Dreamlight Valley : Tous les poissons de l'extension Wishblossom Ranch et où les pêcher

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 novembre 2025 à 14h28
Nous vous partageons la liste de tous les poissons disponibles sur l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, tout en vous apportant des informations sur comment et où les pêcher.
Disney Dreamlight Valley : Tous les poissons de l'extension Wishblossom Ranch et où les pêcher
Comme vous le savez probablement déjà, Disney Dreamlight Valley s'est doté, au cours du mois de novembre 2025, d'une toute nouvelle extension, baptisée Wishblossom Ranch dans la langue de Shakespeare. Celle-ci a, bien évidemment, introduit de nouvelles ressources, dont des poissons et objets à pêcher, sur le jeu de simulation de Gameloft.

Afin de vous aiguiller et de vous faire gagner du temps, nous vous listons tous les poissons et items à pêcher sur Disney Dreamlight Valley, via l'extension Wishblossom Ranch.

Tous les poissons et items à pêcher de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley

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Comme vous vous en doutez, afin de pêcher les différents poissons et items décrits dans ce qui suit, il est impératif de posséder l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, étant donné que ces derniers sont seulement disponibles dans les Montagnes de Florespérance. Comme vous pourrez le constater via la liste ci-dessous, certaines entrées sont des poissons, tandis que d'autres sont des ressources. Dans tous les cas, pour chacun d'entre eux, nous vous apportons des informations à propos de leurs emplacements, mais aussi des détails sur comment les pêcher.

Dans la liste, nous ne vous précisons que les biomes, et non les sous-zones. De ce fait et afin de vous aider à y voir plus clair, voici chaque sous-zone de toutes les biomes de l'extension Wishblossom Ranch :
  • Alpes enchantées → Ranch de Florespérance, Highlands du Ranch, Sommet argenté, Combe du fouilleur
    et Voie des souhaits.
  • Ravin ravissant → Rivière du podium, Parcs du cachemire, Marécage de la mode et Plateau Haute Couture
  • Clairière féerique → Rivages de la coupe glacée, Plaine des fées, Chutes du Miel et Champs des Rêves bleus.
Nom
Où le trouver ?
Comment ?
Prix et endurance
Cintres
en fil de fer		 Ravin ravissant  En dehors des cercles 20 Pièces
-
Combattant
à nageoire
satinée		  Ravin ravissant  Dans les cercles bleus 450 Pièces
+950
Corail de
miel		 Clairière féerique Dans les cercles blancs 175 Pièces
+325
Escargot
mètre
ruban		 Ravin ravissant Dans les cercles blancs 100 Pièces
+400
Oktobar Alpes enchantées Dans les cercles dorés/oranges 750 Pièces
+1250
Plumes
d'oie		 Clairière féerique En dehors des cercles 20 Pièces
-
Poisson
blanc des montagnes		 Alpes enchantées  Dans les cercles blancs 30 Pièces
+150
Poisson
en gelée		 Ravin ravissant Dans les cercles dorés/oranges 1 000 Pièces
+1 500
Poisson
tigré		 Clairière féerique   Dans les cercles dorés/oranges 1 600 Pièces
+1 600
Poisson-ballon Clairière féerique En dehors des cercles 60 Pièces
-
Vieille
corde tressée		 Alpes enchantées En dehors des cercles 20 Pièces
-

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Évidemment, et comme vous vous en doutez, ces poissons de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley vous seront, très probablement, demandés lors de quêtes (principales ou de personnage) et seront nécessaires pour confectionner certains plans (structures, décorations, etc.) et même plats. D'ailleurs, sachez que nous vous partageons la liste de toutes les recettes de Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley dans un guide dédié.

À lire également

Disney Dreamlight Valley : Toutes les recettes de l'extension Wishblossom Ranch

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Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch. L'extension Wishblossom Ranch est payante.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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