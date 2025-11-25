Disney Dreamlight Valley : Tous les poissons de l'extension Wishblossom Ranch et où les pêcher

Nous vous partageons la liste de tous les poissons disponibles sur l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, tout en vous apportant des informations sur comment et où les pêcher.

Tous les poissons et items à pêcher de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley

Alpes enchantées → Ranch de Florespérance, Highlands du Ranch, Sommet argenté, Combe du fouilleur

et Voie des souhaits.

et Voie des souhaits. Ravin ravissant → Rivière du podium, Parcs du cachemire, Marécage de la mode et Plateau Haute Couture

Clairière féerique → Rivages de la coupe glacée, Plaine des fées, Chutes du Miel et Champs des Rêves bleus.

Nom Où le trouver ? Comment ? Prix et endurance Cintres

en fil de fer Ravin ravissant En dehors des cercles 20 Pièces

- Combattant

à nageoire

satinée Ravin ravissant Dans les cercles bleus 450 Pièces

+950 Corail de

miel Clairière féerique Dans les cercles blancs 175 Pièces

+325 Escargot

mètre

ruban Ravin ravissant Dans les cercles blancs 100 Pièces

+400 Oktobar Alpes enchantées Dans les cercles dorés/oranges 750 Pièces

+1250 Plumes

d'oie Clairière féerique En dehors des cercles 20 Pièces

- Poisson

blanc des montagnes Alpes enchantées Dans les cercles blancs 30 Pièces

+150 Poisson

en gelée Ravin ravissant Dans les cercles dorés/oranges 1 000 Pièces

+1 500 Poisson

tigré Clairière féerique Dans les cercles dorés/oranges 1 600 Pièces

+1 600 Poisson-ballon Clairière féerique En dehors des cercles 60 Pièces

- Vieille

corde tressée Alpes enchantées En dehors des cercles 20 Pièces

-







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Comme vous le savez probablement déjà,s'est doté, au cours du mois de novembre 2025, d'une toute nouvelle extension, baptiséedans la langue de Shakespeare. Celle-ci a, bien évidemment, introduit de nouvelles ressources, dont, sur le jeu de simulation de Gameloft.Afin de vous aiguiller et de vous faire gagner du temps,Comme vous vous en doutez, afin deet items décrits dans ce qui suit, il est impératif de posséder l'extension, étant donné que ces derniers sont seulement disponibles dans les Montagnes de Florespérance. Comme vous pourrez le constater via la liste ci-dessous, certaines entrées sont des poissons, tandis que d'autres sont des ressources. Dans tous les cas, pour chacun d'entre eux, nous vous apportons des informations à propos de leurs emplacements, mais aussi des détails sur comment les pêcher.Dans la liste, nous ne vous précisons que les biomes, et non les sous-zones. De ce fait et afin de vous aider à y voir plus clair, voici chaque sous-zone de toutes les biomes de l'extension Wishblossom Ranch :Évidemment, et comme vous vous en doutez,vous seront, très probablement, demandés lors de quêtes (principales ou de personnage) et seront nécessaires pour confectionner certains plans (structures, décorations, etc.) et même plats. D'ailleurs, sachez que nous vous partageons la liste de toutes les recettes de Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley dans un guide dédié.Rappelons, en guise de conclusion, que Disneyest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch. L'extensionest payante.