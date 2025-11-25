Disney Dreamlight Valley : Tous les poissons de l'extension Wishblossom Ranch et où les pêcher

Nous vous partageons la liste de tous les poissons disponibles sur l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, tout en vous apportant des informations sur comment et où les pêcher.
Comme vous le savez probablement déjà, Disney Dreamlight Valley
s'est doté, au cours du mois de novembre 2025, d'une toute nouvelle extension, baptisée Wishblossom Ranch
dans la langue de Shakespeare. Celle-ci a, bien évidemment, introduit de nouvelles ressources, dont des poissons et objets à pêcher
, sur le jeu de simulation de Gameloft.
Afin de vous aiguiller et de vous faire gagner du temps, nous vous listons tous les poissons et items à pêcher sur Disney Dreamlight Valley, via l'extension Wishblossom Ranch
.
Tous les poissons et items à pêcher de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley
Comme vous vous en doutez, afin de pêcher les différents poissons
et items décrits dans ce qui suit, il est impératif de posséder l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley
, étant donné que ces derniers sont seulement disponibles dans les Montagnes de Florespérance. Comme vous pourrez le constater via la liste ci-dessous, certaines entrées sont des poissons, tandis que d'autres sont des ressources. Dans tous les cas, pour chacun d'entre eux, nous vous apportons des informations à propos de leurs emplacements, mais aussi des détails sur comment les pêcher.
Dans la liste, nous ne vous précisons que les biomes, et non les sous-zones. De ce fait et afin de vous aider à y voir plus clair, voici chaque sous-zone de toutes les biomes de l'extension Wishblossom Ranch :
- Alpes enchantées → Ranch de Florespérance, Highlands du Ranch, Sommet argenté, Combe du fouilleur
et Voie des souhaits.
- Ravin ravissant → Rivière du podium, Parcs du cachemire, Marécage de la mode et Plateau Haute Couture
- Clairière féerique → Rivages de la coupe glacée, Plaine des fées, Chutes du Miel et Champs des Rêves bleus.
|
Nom
|
Où le trouver ?
|
Comment ?
|
Prix et endurance
|Cintres
en fil de fer
|Ravin ravissant
| En dehors des cercles
|20 Pièces
-
|Combattant
à nageoire
satinée
| Ravin ravissant
| Dans les cercles bleus
|450 Pièces
+950
|Corail de
miel
|Clairière féerique
|Dans les cercles blancs
|175 Pièces
+325
|Escargot
mètre
ruban
|Ravin ravissant
|Dans les cercles blancs
|100 Pièces
+400
|Oktobar
|Alpes enchantées
|Dans les cercles dorés/oranges
|750 Pièces
+1250
|Plumes
d'oie
|Clairière féerique
|En dehors des cercles
|20 Pièces
-
|Poisson
blanc des montagnes
|Alpes enchantées
| Dans les cercles blancs
|30 Pièces
+150
|Poisson
en gelée
|Ravin ravissant
|Dans les cercles dorés/oranges
|1 000 Pièces
+1 500
|Poisson
tigré
|Clairière féerique
| Dans les cercles dorés/oranges
|1 600 Pièces
+1 600
|Poisson-ballon
|Clairière féerique
|En dehors des cercles
|60 Pièces
-
|Vieille
corde tressée
|Alpes enchantées
|En dehors des cercles
|20 Pièces
-
Évidemment, et comme vous vous en doutez, ces poissons de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley
vous seront, très probablement, demandés lors de quêtes (principales ou de personnage) et seront nécessaires pour confectionner certains plans (structures, décorations, etc.) et même plats. D'ailleurs, sachez que nous vous partageons la liste de toutes les recettes de Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley dans un guide dédié.
Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch. L'extension Wishblossom Ranch
est payante.
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