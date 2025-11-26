Disney Dreamlight Valley : Toutes les fleurs de l'extension Wishblossom Ranch et où les trouver

Nous vous dévoilons la liste de toutes les fleurs disponibles sur l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, et nous vous indiquons où les obtenir.
Au cours du mois de novembre 2025, Disney Dreamlight Valley
a accueilli une toute nouvelle extension, soit Wishblossom Ranch. Comme vous vous en doutez, ce contenu additionnel a apporté son lot de nouvelles ressources, dont de nouvelles fleurs
à collecter ci et là dans les Montagnes de Florespérance.
D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste de toutes les fleurs disponibles sur Disney Dreamlight Valley, via l'extension Wishblossom Ranch, tout en vous précisant où les trouver
.
Toutes les fleurs de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley et où les trouver
Via l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley
, les joueurs et les joueuses peuvent collecter 12 nouvelles fleurs
, qui sont à retrouver aux quatre coins des Montagnes de Florespérance (il suffit de les ramasser au sol). Celles-ci sont, parfois, demandées pour fabriquer un élément spécifique ou encore pour progresser dans les différentes quêtes. Il est donc important de savoir où les dénicher. Ci-dessous, nous vous listons, d'ailleurs, les sous-zones de chaque biome des Montagnes de Florespérance :
- Alpes enchantées → Ranch de Florespérance, Highlands du Ranch, Sommet argenté, et Combe du fouilleur
et Voie des souhaits.
- Ravin ravissant → Rivière du podium, Parcs du cachemire, Marécage de la mode et Plateau Haute Couture.
- Clairière féerique → Rivages de la coupe glacée, Plaine des fées, Chutes du Miel et Champs des Rêves bleus.
Mais, sans plus tarder, voici la liste des fleurs de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, avec leur emplacement
(biome)
et leur prix de vente.
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Nom
|
Où trouver cette fleur ?
|
Prix de vente
|Crocus blanc
|Alpes enchantées
|41 Pièces
|Crocus jaune
| Alpes enchantées
|57 Pièces
|Crocus rose
|Alpes enchantées
|23 Pièces
|Crocus violet
|Alpes enchantées
|29 Pièces
|Fleur en soie argentée
|Ravin ravissant
|52 Pièces
|Fleur en soie noire
|Ravin ravissant
|27 Pièces
|Fleur en soie rouge
|Ravin ravissant
|35 Pièces
|Fleur en soie verte
|Ravin ravissant
|73 Pièces
|Muguet bleu
|Clairière féerique
|31 Pièces
|Muguet jaune
|Clairière féerique
|88 Pièces
|Muguet rose
|Clairière féerique
|41 Pièces
|Muguet violet
|Clairière féerique
|62 Pièces
Vous savez, à présent, où trouver toutes les fleurs de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley
. En complément, sachez que nous vous listons tous les légumes, fruits, épices et céréales dudit DLC, tout en vous précisant où et comment les dénicher.
Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley
est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.
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