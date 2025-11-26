Disney Dreamlight Valley : Toutes les fleurs de l'extension Wishblossom Ranch et où les trouver

Nous vous dévoilons la liste de toutes les fleurs disponibles sur l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, et nous vous indiquons où les obtenir.

Toutes les fleurs de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley et où les trouver

Alpes enchantées → Ranch de Florespérance, Highlands du Ranch, Sommet argenté, et Combe du fouilleur

et Voie des souhaits.

et Voie des souhaits. Ravin ravissant → Rivière du podium, Parcs du cachemire, Marécage de la mode et Plateau Haute Couture.

Clairière féerique → Rivages de la coupe glacée, Plaine des fées, Chutes du Miel et Champs des Rêves bleus.

Nom Où trouver cette fleur ? Prix de vente Crocus blanc Alpes enchantées 41 Pièces Crocus jaune Alpes enchantées 57 Pièces Crocus rose Alpes enchantées 23 Pièces Crocus violet Alpes enchantées 29 Pièces Fleur en soie argentée Ravin ravissant 52 Pièces Fleur en soie noire Ravin ravissant 27 Pièces Fleur en soie rouge Ravin ravissant 35 Pièces Fleur en soie verte Ravin ravissant 73 Pièces Muguet bleu Clairière féerique 31 Pièces Muguet jaune Clairière féerique 88 Pièces Muguet rose Clairière féerique 41 Pièces Muguet violet Clairière féerique 62 Pièces





Au cours du mois de novembre 2025,a accueilli une toute nouvelle extension, soit Wishblossom Ranch. Comme vous vous en doutez, ce contenu additionnel a apporté son lot de nouvelles ressources, dont deà collecter ci et là dans les Montagnes de Florespérance.D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageonsVia, les joueurs et les joueuses peuvent collecter 12, qui sont à retrouver aux quatre coins des Montagnes de Florespérance (il suffit de les ramasser au sol). Celles-ci sont, parfois, demandées pour fabriquer un élément spécifique ou encore pour progresser dans les différentes quêtes. Il est donc important de savoir où les dénicher. Ci-dessous, nous vous listons, d'ailleurs, les sous-zones de chaque biome des Montagnes de Florespérance :Mais, sans plus tarder, voici(biome)et leur prix de vente.Vous savez, à présent,. En complément, sachez que nous vous listons tous les légumes, fruits, épices et céréales dudit DLC, tout en vous précisant où et comment les dénicher.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.