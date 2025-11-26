Disney Dreamlight Valley : Tous les légumes, fruits, épices et céréales de Wishblossom Ranch et comment les obtenir

Nous vous listons tous les légumes, fruits, épices et céréales disponibles dans l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, tout en vous indiquant où et comment les collecter.
L'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley
a, comme vous vous en doutez, ajouté plusieurs nouveautés sur le jeu de simulation de Gameloft. Parmi elles, de nouveaux légumes, fruits, épices et céréales
, qui sont utiles pour confectionner des plats et progresser dans certaines quêtes. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment les dénicher.
C'est pourquoi, nous vous partageons, dans ce qui suit, la liste de tous les légumes, fruits, épices et céréales de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley et nous vous indiquons également comment les obtenir
.
Tous les légumes, fruits, épices et céréales de Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley et comment les obtenir
L'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valle
y a apporté, au total, 2 nouveaux légumes, 5 nouveaux fruits, 2 nouvelles céréales et 3 nouvelles épices/herbes
. Comme vous vous en doutez, pour les collecter, il convient, bien évidemment, de posséder ledit contenu additionnel, étant donné que ces divers ingrédients sont seulement disponibles dans les Montagnes de Florespérance.
Mais, sans plus tarder, voici la liste de tous les légumes, fruits, épices et céréales de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, avec des indications sur leur emplacement et comment les obtenir
. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous listons les différentes sous-zones de chaque région des Montagnes de Florespérance :
- Alpes enchantées → Ranch de Florespérance, Highlands du Ranch, Sommet argenté, Combe du fouilleur
et Voie des souhaits.
- Ravin ravissant → Rivière du podium, Parcs du cachemire, Marécage de la mode et Plateau Haute Couture.
- Clairière féerique → Rivages de la coupe glacée, Plaine des fées, Chutes du Miel et Champs des Rêves bleus.
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Nom
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Où ?
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Comment ?
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Prix et endurance
|Betterave
|Stand de dingo
|À faire pousser à partir de graines
|21 Pièces
+56
|Chou frisé écarlate
|Stand de dingo
|À faire pousser à partir de graines
|29 Pièces
+69
|Carambole
|Chutes du Miel
Plaine des fées
Rivages de la
coupe glacée
|À collecter sur des buissons
|40 Pièces
+450
|Fruit sucette
|Stand de dingo
|À faire pousser à partir de graines
|115 Pièces
+73
|Grains de café chocolat
foncé
|Stand de dingo
|À faire pousser à partir de graines
|66 Pièces
+33
|Groseilles
|Ravin ravissant
|À collecter sur des buissons
|33 Pièces
+350
|Pêche à aiguilles
|Alpes enchantées
|À collecter sur des buissons
|38 Pièces
+400
|Blé khorasan féerique
|Stand de dingo
|À faire pousser à partir de graines
|107 Pièces
+28
|Orge perlé
|Stand de dingo
|À faire pousser à partir de graines
|45 Pièces
+39
|Aneth
|Alpes enchantées
|À collecter au sol
|40 Pièces
+115
|Champignon bouton
|Ravin ravissant
|À collecter au sol
|60 Pièces
+135
|Paillettes féeriques
|Clairière féerique
|À collecter au sol
|80 Pièces
+155
Les ingrédients devant être achetés auprès du stand mobile de Dingo se débloquent à mesure que vous accédez aux régions des Montagnes de Florespérance. De ce fait, au début de l'aventure, vous ne verrez pas ces ressources dans le stand de Dingo.
Évidemment, et comme vous vous en doutez, ces légumes, fruits, épices et céréales
sont nécessaires pour réaliser les différents plats de Wishblossom Ranch, dont nous vous parlons dans un guide dédié.
Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch.
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