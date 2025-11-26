Disney Dreamlight Valley : Tous les légumes, fruits, épices et céréales de Wishblossom Ranch et comment les obtenir

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 novembre 2025 à 11h35
Nous vous listons tous les légumes, fruits, épices et céréales disponibles dans l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, tout en vous indiquant où et comment les collecter.
Disney Dreamlight Valley : Tous les légumes, fruits, épices et céréales de Wishblossom Ranch et comment les obtenir
L'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley a, comme vous vous en doutez, ajouté plusieurs nouveautés sur le jeu de simulation de Gameloft. Parmi elles, de nouveaux légumes, fruits, épices et céréales, qui sont utiles pour confectionner des plats et progresser dans certaines quêtes. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment les dénicher.

C'est pourquoi, nous vous partageons, dans ce qui suit, la liste de tous les légumes, fruits, épices et céréales de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley et nous vous indiquons également comment les obtenir.

Tous les légumes, fruits, épices et céréales de Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley et comment les obtenir

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L'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley a apporté, au total, 2 nouveaux légumes, 5 nouveaux fruits, 2 nouvelles céréales et 3 nouvelles épices/herbes. Comme vous vous en doutez, pour les collecter, il convient, bien évidemment, de posséder ledit contenu additionnel, étant donné que ces divers ingrédients sont seulement disponibles dans les Montagnes de Florespérance.

Mais, sans plus tarder, voici la liste de tous les légumes, fruits, épices et céréales de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, avec des indications sur leur emplacement et comment les obtenir. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous listons les différentes sous-zones de chaque région des Montagnes de Florespérance :
  • Alpes enchantées → Ranch de Florespérance, Highlands du Ranch, Sommet argenté, Combe du fouilleur
    et Voie des souhaits.
  • Ravin ravissant → Rivière du podium, Parcs du cachemire, Marécage de la mode et Plateau Haute Couture.
  • Clairière féerique → Rivages de la coupe glacée, Plaine des fées, Chutes du Miel et Champs des Rêves bleus.
Nom
Où ?
Comment ?
Prix et endurance
Betterave Stand de dingo À faire pousser à partir de graines 21 Pièces
+56
Chou frisé écarlate Stand de dingo À faire pousser à partir de graines 29 Pièces
+69
Carambole Chutes du Miel
Plaine des fées
Rivages de la
coupe glacée		 À collecter sur des buissons 40 Pièces
+450
Fruit sucette Stand de dingo À faire pousser à partir de graines 115 Pièces
+73
Grains de café chocolat
foncé		 Stand de dingo À faire pousser à partir de graines 66 Pièces
+33
Groseilles Ravin ravissant À collecter sur des buissons 33 Pièces
+350
Pêche à aiguilles Alpes enchantées À collecter sur des buissons 38 Pièces
+400
Blé khorasan féerique Stand de dingo À faire pousser à partir de graines 107 Pièces
+28
Orge perlé Stand de dingo À faire pousser à partir de graines 45 Pièces
+39
Aneth Alpes enchantées À collecter au sol 40 Pièces
+115
Champignon bouton Ravin ravissant À collecter au sol 60 Pièces
+135
Paillettes féeriques Clairière féerique À collecter au sol 80 Pièces
+155

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Les ingrédients devant être achetés auprès du stand mobile de Dingo se débloquent à mesure que vous accédez aux régions des Montagnes de Florespérance. De ce fait, au début de l'aventure, vous ne verrez pas ces ressources dans le stand de Dingo.

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Évidemment, et comme vous vous en doutez, ces légumes, fruits, épices et céréales sont nécessaires pour réaliser les différents plats de Wishblossom Ranch, dont nous vous parlons dans un guide dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley est disponible sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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