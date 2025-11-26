Disney Dreamlight Valley : Toutes les bestioles/compagnons animaux de l'extension Wishblossom Ranch et leur nourriture préférée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 novembre 2025 à 10h48
Nous vous listons toutes les bestioles disponibles dans l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, tout en vous indiquant où les trouver et quelle est leur nourriture favorite.
Disney Dreamlight Valley : Toutes les bestioles/compagnons animaux de l'extension Wishblossom Ranch et leur nourriture préférée
Au mois de novembre 2025, Disney Dreamlight Valley s'est doté d'une toute nouvelle extension, qui est nommée Wishblossom Ranch en anglais. Invitant les joueurs et les joueuses à rejoindre les Montagnes de Florespérance, ce contenu additionnel apporte de nombreuses nouveautés, dont de nouvelles bestioles à apprivoiser. 

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageons une liste de toutes les bestioles disponibles sur Disney Dreamlight Valley, via l'extension Wishblossom Ranch, et nous vous dévoilons leur emplacement ainsi que leur nourriture préférée.

Toutes les bestioles de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley et leur nourriture favorite

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L'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley a ajouté 3 nouvelles bestioles, à retrouver dans différents biomes des Montagnes de Florespérance. Les rencontrer tous demandera, comme vous vous en doutez, de progresser dans l'histoire principale de ce DLC, étant donné que les sous-régions se débloquent progressivement. Évidemment, chaque bestiole de Wishblossom Ranch a ses préférences en termes de nourriture et doit être approchée d'une certaine manière.

Mais, sans plus tarder, voici la liste de toutes les bestioles/compagnons animaux disponibles via l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley et des détails sur leur nourriture favorite. À chaque fois, nous vous expliquons également comment les approcher (nous ne possédons pas encore toutes les informations concernant les jours et horaires d'apparition).

Les oies

Nom
Où la trouver ?
Nourriture favorite
Oie blanche Ranch de Florespérance Groseilles
Oie bleue Voie des souhaits Groseilles
Oie dorée Combe du fouilleur Groseilles
Oie du nord Highlands du Ranch Groseilles
Oie noire Sommet argenté Groseilles

Sur l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, les oies fonctionnent un peu comme les tortues. Il faut ainsi comprendre qu'elles sont plutôt craintives. De ce fait, quand vous l'approchez, elle va se cacher. Attendez, puis donnez-lui sa nourriture préférée afin de l'apprivoiser et en faire votre compagnon (une seule fois suffit).

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Les mouffettes

Nom
Où la trouver ?
Nourriture favorite
Mouffette Rivière du podium Pêche à aguilles
Mouffette blanche Marécage de la mode Pêche à aiguilles
Mouffette brune Parcs du cachemire Pêche à aiguilles
Mouffette rayée Plateau Haute Couture Pêche à aiguilles
Professeur mouffette Via une quête de Cruella -

Les mouffettes doivent être approchées de la même manière que les crocodiles : quand elles sont sur leurs gardes, arrêtez-vous. Quand elles se relèvent et semblent plus détendues, vous pouvez vous approcher. En fonction de votre distance, cela pourrait prendre plusieurs secondes. Une fois que vous êtes prêt d'une mouffette, donnez-lui sa nourriture favorite pour l'apprivoiser (une à deux fois, selon la mouffette).

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Les abeilles

Nom
Où la trouver ?
Nourriture favorite
Abeille Rivages de la coupe glacée Corail de miel
Abeille blanche Champs des Rêves bleus Corail de miel
Abeille bleue Chutes du miel Corail de miel
Abeille rose Plaines des fées Corail de miel

Pour apprivoiser les abeilles sur Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, il faut les poursuivre pendant quelques secondes. En effet, quand vous vous approchez d'elle, elles vont fuir et se déplacer de plusieurs mètres. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'abeille s'arrête. À ce moment-là, vous pouvez lui donner sa nourriture préférée pour en faire votre compagnon (une à deux fois, selon l'abeille).

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Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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