Disney Dreamlight Valley : Toutes les bestioles/compagnons animaux de l'extension Wishblossom Ranch et leur nourriture préférée

Nous vous listons toutes les bestioles disponibles dans l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, tout en vous indiquant où les trouver et quelle est leur nourriture favorite.

Toutes les bestioles de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley et leur nourriture favorite

Les oies

Nom Où la trouver ? Nourriture favorite Oie blanche Ranch de Florespérance Groseilles Oie bleue Voie des souhaits Groseilles Oie dorée Combe du fouilleur Groseilles Oie du nord Highlands du Ranch Groseilles Oie noire Sommet argenté Groseilles

Les mouffettes

Nom Où la trouver ? Nourriture favorite Mouffette Rivière du podium Pêche à aguilles Mouffette blanche Marécage de la mode Pêche à aiguilles Mouffette brune Parcs du cachemire Pêche à aiguilles Mouffette rayée Plateau Haute Couture Pêche à aiguilles Professeur mouffette Via une quête de Cruella -

Les abeilles

Nom Où la trouver ? Nourriture favorite Abeille Rivages de la coupe glacée Corail de miel Abeille blanche Champs des Rêves bleus Corail de miel Abeille bleue Chutes du miel Corail de miel Abeille rose Plaines des fées Corail de miel

À lire également Disney Dreamlight Valley : Tous les matériaux d'artisanat de Wishblossom Ranch et où les trouver

Au mois de novembre 2025,s'est doté d'une toute nouvelle extension, qui est nommée Wishblossom Ranch en anglais. Invitant les joueurs et les joueuses à rejoindre les Montagnes de Florespérance, ce contenu additionnel apporte de nombreuses nouveautés, dont deà apprivoiser.D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageonsa ajouté 3 nouvelles, à retrouver dans différents biomes des Montagnes de Florespérance. Les rencontrer tous demandera, comme vous vous en doutez, de progresser dans l'histoire principale de ce DLC, étant donné que les sous-régions se débloquent progressivement. Évidemment, chaquea ses préférences en termes de nourriture et doit être approchée d'une certaine manière.Mais, sans plus tarder, voici. À chaque fois, nous vous expliquons également comment les approcher (nous ne possédons pas encore toutes les informations concernant les jours et horaires d'apparition).Sur l'extension, les oies fonctionnent un peu comme les tortues. Il faut ainsi comprendre qu'elles sont plutôt craintives. De ce fait, quand vous l'approchez, elle va se cacher. Attendez, puis donnez-lui sa nourriture préférée afin de l'apprivoiser et en faire votre compagnon (une seule fois suffit).Les mouffettes doivent être approchées de la même manière que les crocodiles : quand elles sont sur leurs gardes, arrêtez-vous. Quand elles se relèvent et semblent plus détendues, vous pouvez vous approcher. En fonction de votre distance, cela pourrait prendre plusieurs secondes. Une fois que vous êtes prêt d'une mouffette, donnez-lui sa nourriture favorite pour l'apprivoiser (une à deux fois, selon la mouffette).Pour apprivoiser les abeilles sur, il faut les poursuivre pendant quelques secondes. En effet, quand vous vous approchez d'elle, elles vont fuir et se déplacer de plusieurs mètres. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'abeille s'arrête. À ce moment-là, vous pouvez lui donner sa nourriture préférée pour en faire votre compagnon (une à deux fois, selon l'abeille).Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.