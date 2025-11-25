Disney Dreamlight Valley : Tous les matériaux d'artisanat de Wishblossom Ranch et où les trouver

Nous vous indiquons où et comment trouver les matériaux d'artisanat de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley.

Tous les matériaux d'artisanat de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley

Alpes enchantées → Ranch de Florespérance, Highlands du Ranch, Sommet argenté, Combe du fouilleur

et Voie des souhaits.

et Voie des souhaits. Ravin ravissant → Rivière du podium, Parcs du cachemire, Marécage de la mode et Plateau Haute Couture

Clairière féerique → Rivages de la coupe glacée, Plaine des fées, Chutes du Miel et Champs des Rêves bleus.

Nom Où le trouver ? Comment ? Prix de vente Bois de grange

récupéré Alpes enchantées À récupérer au sol 30 Pièces Charnière rouillée Alpes enchantées En creusant 25 Pièces Fer à repasser

ancien Ravin ravissant En minant 20 Pièces Glands géants Clairière féerique En creusant 35 Pièces Graines coptères Clairière féerique À récupérer au sol 70 Pièces Guirlandes de

paillettes Ravin ravissant En cueillant 50 Pièces Minerai d'argent Alpes enchantées En minant 2 Pièces Minerai herbeux Clairière féerique En minant 25 Pièces Poussière de fée Montagnes de Florespérance En minant ou en

retirant des Florespérances mortes 15 Pièces Terre perlée Ravin ravissant En creusant 30 Pièces







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a, comme vous vous en doutez, introduit de toutes nouvelles ressources, que les joueurs et les joueuses doivent utiliser pour fabriquer des items ou bien progresser dans les quêtes. Ainsi, dans la région dudit contenu additionnel, il est possible de mettre la main sur différents, très souvent demandés. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment les dénicher.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons, en vous dévoilant leur emplacement dans une liste complète.Comme vous vous en doutez, afin delistés ci-dessous, il est, bien évidemment, nécessaire de posséder, puisque ces ressources ne peuvent être collectées que dans les biomes des Montagnes de Florespérance.Comme indiqué précédemment,sont, très régulièrement, demandés, notamment pour avancer dans les quêtes données par différents PNJ ou encore pour réparer certaines infrastructures en ruines. Il vous faudra donc, souvent, aller en chercher, voire en farmer. Toutefois, avec les indications ci-dessous, vous donnant des informations sur, vous devriez les récupérer facilement et rapidement.Notons qu'à chaque fois, nous vous indiquons dans quel biome vous pouvez les dénicher. Ces biomes sont composés de diverses sous-zones, dont voici un récapitulatif :Vous savez, à présent,. Étant donné que leur prix de vente à l'unité et leur grande utilité tout au long de l'aventure, nous vous conseillons de les garder et, si besoin, de les entreposer dans des coffres/espaces de stockage, jusqu'à ce qu'ils vous soient demandés. Soulignons que nous vous listons tous les poissons, comprenant également des ressources utiles, dudit contenu additionnel dans un guide dédié, qui pourrait vous être d'une grande aide.En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox, ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.est payante.