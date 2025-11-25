Disney Dreamlight Valley : Tous les matériaux d'artisanat de Wishblossom Ranch et où les trouver

Nous vous indiquons où et comment trouver les matériaux d'artisanat de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley.
L'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley
a, comme vous vous en doutez, introduit de toutes nouvelles ressources, que les joueurs et les joueuses doivent utiliser pour fabriquer des items ou bien progresser dans les quêtes. Ainsi, dans la région dudit contenu additionnel, il est possible de mettre la main sur différents matériaux d'artisanat
, très souvent demandés. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment les dénicher.
Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons où et comment trouver les matériaux d'artisanat de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley
, en vous dévoilant leur emplacement dans une liste complète.
Tous les matériaux d'artisanat de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley
Comme vous vous en doutez, afin de dénicher les matériaux d'artisanat
listés ci-dessous, il est, bien évidemment, nécessaire de posséder l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley
, puisque ces ressources ne peuvent être collectées que dans les biomes des Montagnes de Florespérance.
Comme indiqué précédemment, les matériaux d'artisanat de Wishblossom Ranch
sont, très régulièrement, demandés, notamment pour avancer dans les quêtes données par différents PNJ ou encore pour réparer certaines infrastructures en ruines. Il vous faudra donc, souvent, aller en chercher, voire en farmer. Toutefois, avec les indications ci-dessous, vous donnant des informations sur comment trouver et où dénicher les matériaux d'artisanat de l'extension Wishblossom Ranch
, vous devriez les récupérer facilement et rapidement.
Notons qu'à chaque fois, nous vous indiquons dans quel biome vous pouvez les dénicher. Ces biomes sont composés de diverses sous-zones, dont voici un récapitulatif :
- Alpes enchantées → Ranch de Florespérance, Highlands du Ranch, Sommet argenté, Combe du fouilleur
et Voie des souhaits.
- Ravin ravissant → Rivière du podium, Parcs du cachemire, Marécage de la mode et Plateau Haute Couture
- Clairière féerique → Rivages de la coupe glacée, Plaine des fées, Chutes du Miel et Champs des Rêves bleus.
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Nom
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Où le trouver ?
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Comment ?
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Prix de vente
|Bois de grange
récupéré
|Alpes enchantées
|À récupérer au sol
|30 Pièces
|Charnière rouillée
| Alpes enchantées
|En creusant
|25 Pièces
|Fer à repasser
ancien
|Ravin ravissant
|En minant
|20 Pièces
|Glands géants
|Clairière féerique
|En creusant
|35 Pièces
|Graines coptères
|Clairière féerique
|À récupérer au sol
|70 Pièces
|Guirlandes de
paillettes
|Ravin ravissant
|En cueillant
|50 Pièces
|Minerai d'argent
|Alpes enchantées
|En minant
|2 Pièces
|Minerai herbeux
|Clairière féerique
|En minant
|25 Pièces
|Poussière de fée
|Montagnes de Florespérance
|En minant ou en
retirant des Florespérances mortes
|15 Pièces
|Terre perlée
|Ravin ravissant
|En creusant
|30 Pièces
Vous savez, à présent, comment et où trouver tous les matériaux d'artisanat de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley
. Étant donné que leur prix de vente à l'unité et leur grande utilité tout au long de l'aventure, nous vous conseillons de les garder et, si besoin, de les entreposer dans des coffres/espaces de stockage, jusqu'à ce qu'ils vous soient demandés. Soulignons que nous vous listons tous les poissons, comprenant également des ressources utiles, dudit contenu additionnel dans un guide dédié, qui pourrait vous être d'une grande aide.
En guise de conclusion, rappelons que Disney Dreamlight Valley
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox, ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch. L'extension Wishblossom Ranch
est payante.
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