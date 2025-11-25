Disney Dreamlight Valley : Tous les matériaux d'artisanat de Wishblossom Ranch et où les trouver

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 novembre 2025 à 17h48
Nous vous indiquons où et comment trouver les matériaux d'artisanat de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley.
Disney Dreamlight Valley : Tous les matériaux d'artisanat de Wishblossom Ranch et où les trouver
L'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley a, comme vous vous en doutez, introduit de toutes nouvelles ressources, que les joueurs et les joueuses doivent utiliser pour fabriquer des items ou bien progresser dans les quêtes. Ainsi, dans la région dudit contenu additionnel, il est possible de mettre la main sur différents matériaux d'artisanat, très souvent demandés. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment les dénicher.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons où et comment trouver les matériaux d'artisanat de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, en vous dévoilant leur emplacement dans une liste complète.

Tous les matériaux d'artisanat de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley

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Comme vous vous en doutez, afin de dénicher les matériaux d'artisanat listés ci-dessous, il est, bien évidemment, nécessaire de posséder l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, puisque ces ressources ne peuvent être collectées que dans les biomes des Montagnes de Florespérance. 

Comme indiqué précédemment, les matériaux d'artisanat de Wishblossom Ranch sont, très régulièrement, demandés, notamment pour avancer dans les quêtes données par différents PNJ ou encore pour réparer certaines infrastructures en ruines. Il vous faudra donc, souvent, aller en chercher, voire en farmer. Toutefois, avec les indications ci-dessous, vous donnant des informations sur comment trouver et où dénicher les matériaux d'artisanat de l'extension Wishblossom Ranch, vous devriez les récupérer facilement et rapidement.

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Notons qu'à chaque fois, nous vous indiquons dans quel biome vous pouvez les dénicher. Ces biomes sont composés de diverses sous-zones, dont voici un récapitulatif :
  • Alpes enchantées → Ranch de Florespérance, Highlands du Ranch, Sommet argenté, Combe du fouilleur
    et Voie des souhaits.
  • Ravin ravissant → Rivière du podium, Parcs du cachemire, Marécage de la mode et Plateau Haute Couture
  • Clairière féerique → Rivages de la coupe glacée, Plaine des fées, Chutes du Miel et Champs des Rêves bleus.
Nom
Où le trouver ?
Comment ?
Prix de vente
Bois de grange
récupéré		 Alpes enchantées À récupérer au sol 30 Pièces
Charnière rouillée  Alpes enchantées En creusant 25 Pièces
Fer à repasser
ancien		 Ravin ravissant En minant 20 Pièces
Glands géants Clairière féerique En creusant 35 Pièces
Graines coptères Clairière féerique À récupérer au sol 70 Pièces
Guirlandes de
paillettes		 Ravin ravissant En cueillant 50 Pièces
Minerai d'argent Alpes enchantées En minant 2 Pièces
Minerai herbeux Clairière féerique En minant 25 Pièces
Poussière de fée Montagnes de Florespérance  En minant ou en
retirant des Florespérances mortes		 15 Pièces
Terre perlée Ravin ravissant En creusant 30 Pièces

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Vous savez, à présent, comment et où trouver tous les matériaux d'artisanat de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley. Étant donné que leur prix de vente à l'unité et leur grande utilité tout au long de l'aventure, nous vous conseillons de les garder et, si besoin, de les entreposer dans des coffres/espaces de stockage, jusqu'à ce qu'ils vous soient demandés. Soulignons que nous vous listons tous les poissons, comprenant également des ressources utiles, dudit contenu additionnel dans un guide dédié, qui pourrait vous être d'une grande aide.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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