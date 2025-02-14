Disney Dreamlight Valley : Touche magique, comment fonctionne cet outil et à quoi sert-il ?

Nous vous expliquons le fonctionnement de l'outil Touche magique sur Disney Dreamlight Valley, tout en vous indiquant son utilité.

Fonctionnement et utilité de la Touche magique sur Disney Dreamlight Valley

Quelle est l'utilité de la Touche magique sur Disney Dreamlight Valley ?







Comment fonctionne la Touche magique sur Disney Dreamlight Valley ?

Si vous désirez utiliser la Touche magique pour des vêtements, ouvrez votre inventaire, puis allez dans « Garde-robe ». Cliquez ensuite sur « Personnaliser », et « Ajouter nouveau » pour commencer à personnaliser un vêtement.

Si vous voulez utiliser la Touche magique sur des meubles, rendez-vous dans votre inventaire, puis dans « Meubles ». Sélectionnez « Personnaliser » et, ensuite, « Ajouter nouveau » afin de customiser un objet. Dans les deux cas, cela vous ouvrira un menu, depuis lequel vous pourrez choisir des calques/motifs, les positionner puis modifier leur(s) couleur(s).













Le jeu de simulation de Gameloft,, dispose de nombreuses fonctionnalités, que les joueurs et les joueuses apprécient. L'un des outils mis à disposition de la communauté est. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment ni pourquoi l'utiliser.De ce fait, nous vous expliquons, dans ce qui suit,Comme dit précédemment, surest un outil accessible à tous les joueurs et joueuses. Celui-ci permet de personnaliser des vêtements ou bien des objets (notamment des meubles), à sa guise. En effet, bien que le jeu de base propose régulièrement de nouveaux éléments cosmétiques et items, il se peut que vous désiriez en customiser certains, et ce, selon vos goûts et vos envies du moment. C'est donc à cela que sertDe ce fait, en utilisant, vous pourrez créer des designs pour des vêtements basiques ou encore décorer du mobilier avec divers motifs et couleurs.Si vous souhaitez profiter de l'outil, sachez que cela est relativement simple. D'ailleurs, voici comment faire :Remarquons que les éléments personnalisés à l'aide dene doivent pas apparaître sur des images soumises pour les défis DreamSnaps. Par ailleurs, sachez que vous pouvez construire des meubles basiques, via la station d'artisanat, ou bien acheter des vêtements simples auprès de Daisy (une fois sa Boutique débloquée) afin de les modifier à l'aide depar la suite.Pour rappel,est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.