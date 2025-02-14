Disney Dreamlight Valley : Touche magique, comment fonctionne cet outil et à quoi sert-il ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 février 2025 à 16h30
Nous vous expliquons le fonctionnement de l'outil Touche magique sur Disney Dreamlight Valley, tout en vous indiquant son utilité.
Disney Dreamlight Valley : Touche magique, comment fonctionne cet outil et à quoi sert-il ?
Le jeu de simulation de Gameloft, Disney Dreamlight Valley, dispose de nombreuses fonctionnalités, que les joueurs et les joueuses apprécient. L'un des outils mis à disposition de la communauté est la Touche magique. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment ni pourquoi l'utiliser.

De ce fait, nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment fonctionne la Touche magique, sur Disney Dreamlight Valley, et quelle est son utilité.

Fonctionnement et utilité de la Touche magique sur Disney Dreamlight Valley

Quelle est l'utilité de la Touche magique sur Disney Dreamlight Valley ?

Comme dit précédemment, sur Disney Dreamlight Valley, la Touche magique est un outil accessible à tous les joueurs et joueuses. Celui-ci permet de personnaliser des vêtements ou bien des objets (notamment des meubles), à sa guise. En effet, bien que le jeu de base propose régulièrement de nouveaux éléments cosmétiques et items, il se peut que vous désiriez en customiser certains, et ce, selon vos goûts et vos envies du moment. C'est donc à cela que sert la Touche magique sur Disney Dreamlight Valley.

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De ce fait, en utilisant la Touche magique sur Disney Dreamlight Valley, vous pourrez créer des designs pour des vêtements basiques ou encore décorer du mobilier avec divers motifs et couleurs.

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Comment fonctionne la Touche magique sur Disney Dreamlight Valley ?

Si vous souhaitez profiter de l'outil Touche magique sur Disney Dreamlight Valley, sachez que cela est relativement simple. D'ailleurs, voici comment faire : 
  • Si vous désirez utiliser la Touche magique pour des vêtements, ouvrez votre inventaire, puis allez dans « Garde-robe ». Cliquez ensuite sur « Personnaliser », et « Ajouter nouveau » pour commencer à personnaliser un vêtement.
  • Si vous voulez utiliser la Touche magique sur des meubles, rendez-vous dans votre inventaire, puis dans « Meubles ». Sélectionnez « Personnaliser » et, ensuite, « Ajouter nouveau » afin de customiser un objet.
    • Dans les deux cas, cela vous ouvrira un menu, depuis lequel vous pourrez choisir des calques/motifs, les positionner puis modifier leur(s) couleur(s).
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Remarquons que les éléments personnalisés à l'aide de la Touche magique ne doivent pas apparaître sur des images soumises pour les défis DreamSnaps. Par ailleurs, sachez que vous pouvez construire des meubles basiques, via la station d'artisanat, ou bien acheter des vêtements simples auprès de Daisy (une fois sa Boutique débloquée) afin de les modifier à l'aide de la Touche magique par la suite.

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Pour rappel, Disney Dreamlight Valley est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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