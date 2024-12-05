Disney Dreamlight Valley : Les îles volantes, comment les débloquer et y accéder ?

Si vous cherchez à vous rendre sur les îles volantes, sur Disney Dreamlight Valley, sachez que nous vous indiquons comment les débloquer et comment y accéder.

Comment débloquer et accéder aux îles volantes sur Disney Dreamlight Valley ?

Terminer la quête « Des îles dans le ciel » de Merlin

Allez à un puits à vœux ou utilisez le menu de Déplacement rapide.

Choisissez, ensuite, l'Île de l'Esplanade.

Vous devez à présent placer 5 éléments de mobilier ainsi que la Bibliothèque de Dreamlight sur l'Île de l'Esplanade. Pour cela, vous devez aller dans l'onglet « Meubles » depuis votre inventaire.

Une fois que cela est fait, retournez parler à Merlin.







Débloquer les autres îles volantes

Grâce à la mise à jour « Sew Delightful » (« Charmante sous toutes les coutures » en français), déployée le 4 décembre 2024, les joueurs et les joueuses depeuvent désormais profiter de nouveaux endroits à décorer et aménager :(« Floating Islands » dans la langue de Shakespeare). Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment vous y rendre. Dans ce qui suit, nous vous expliquonsSi vous désirez, vous devez aller parler à Merlin afin d'obtenir la quête « Des îles dans le ciel ». Ce dernier vous expliquera qu'il a trouvé un moyen pour s'y rendre. Voici, ensuite, la marche à suivre pourVous avez, désormais, accès à l'île volante de l'Esplanade, sur. D'autres sont disponibles et peuvent être débloquées, en complément.Une fois que vous avez terminé la quête « Des îles dans le ciel » de Merlin sur, vous pouvez vous rendre sur l'île volante de l'Esplanade. Or, trois autres, à l'heure actuelle, sont disponibles et peuvent être débloquées via le menu de Déplacement rapide sur la carte ou bien depuis un puits à vœux.Toutefois, pour cela, vous devez avoir de la Dreamlight, et ce, en grande quantité. Pour, vous aurez besoin de 15 000 Dreamlight. De ce fait, si vous désirez, vous devrez posséder 45 000 Dreamlight au total. Ce qui devrait vous prendre un peu de temps.Comme vous le savez probablement déjà, sur, chaqueest composée de 130x130 cases environ. Celles-ci sont comme des « toiles vierges », puisque vous pouvez y déposer les éléments décoratifs de votre choix et même y loger certains personnages. D'après les dernières informations partagées par Gameloft, il se peut que d'autres îles soient ajoutées au jeu de simulation à l'avenir.