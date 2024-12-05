Disney Dreamlight Valley : Les îles volantes, comment les débloquer et y accéder ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 décembre 2024 à 10h13
Si vous cherchez à vous rendre sur les îles volantes, sur Disney Dreamlight Valley, sachez que nous vous indiquons comment les débloquer et comment y accéder.
Disney Dreamlight Valley : Les îles volantes, comment les débloquer et y accéder ?
Grâce à la mise à jour « Sew Delightful » (« Charmante sous toutes les coutures » en français), déployée le 4 décembre 2024, les joueurs et les joueuses de Disney Dreamlight Valley peuvent désormais profiter de nouveaux endroits à décorer et aménager : les îles volantes (« Floating Islands » dans la langue de Shakespeare). Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment vous y rendre. Dans ce qui suit, nous vous expliquons comment débloquer et accéder aux îles volantes sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer et accéder aux îles volantes sur Disney Dreamlight Valley ?

Terminer la quête « Des îles dans le ciel » de Merlin

Si vous désirez débloquer et accéder aux îles volantes sur Disney Dreamlight Valley, vous devez aller parler à Merlin afin d'obtenir la quête « Des îles dans le ciel ». Ce dernier vous expliquera qu'il a trouvé un moyen pour s'y rendre. Voici, ensuite, la marche à suivre pour débloquer la première île volante sur Disney Dreamlight Valley
  • Allez à un puits à vœux ou utilisez le menu de Déplacement rapide.
  • Choisissez, ensuite, l'Île de l'Esplanade.
  • Vous devez à présent placer 5 éléments de mobilier ainsi que la Bibliothèque de Dreamlight sur l'Île de l'Esplanade.
    • Pour cela, vous devez aller dans l'onglet « Meubles » depuis votre inventaire.
  • Une fois que cela est fait, retournez parler à Merlin.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Vous avez, désormais, accès à l'île volante de l'Esplanade, sur Disney Dreamlight Valley. D'autres sont disponibles et peuvent être débloquées, en complément.

Débloquer les autres îles volantes

Une fois que vous avez terminé la quête « Des îles dans le ciel » de Merlin sur Disney Dreamlight Valley, vous pouvez vous rendre sur l'île volante de l'Esplanade. Or, trois autres, à l'heure actuelle, sont disponibles et peuvent être débloquées via le menu de Déplacement rapide sur la carte ou bien depuis un puits à vœux.

Toutefois, pour cela, vous devez avoir de la Dreamlight, et ce, en grande quantité. Pour débloquer une île volante sur Disney Dreamlight Valley, vous aurez besoin de 15 000 Dreamlight. De ce fait, si vous désirez accéder à toutes les îles volantes, vous devrez posséder 45 000 Dreamlight au total. Ce qui devrait vous prendre un peu de temps.

disney-dreamlight-valley-iles-volantes-deplacement-rapide
Comme vous le savez probablement déjà, sur Disney Dreamlight Valley, chaque île volante est composée de 130x130 cases environ. Celles-ci sont comme des « toiles vierges », puisque vous pouvez y déposer les éléments décoratifs de votre choix et même y loger certains personnages. D'après les dernières informations partagées par Gameloft, il se peut que d'autres îles soient ajoutées au jeu de simulation à l'avenir.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Disney Dreamlight Valley : MàJ Honeyglow Woods du 8 juillet 2026, patch notes et détails
Dreamlight Valley 07 juillet 2026

Disney Dreamlight Valley : MàJ Honeyglow Woods du 8 juillet 2026, patch notes et détails

Retrouvez le patch notes et les détails de la mise à jour Honeyglow Woods, déployée le 8 juillet 2026, de Disney Dreamlight Valley.
Disney Dreamlight Valley : Codes d'échange (Juillet 2026)
Dreamlight Valley 29 juin 2026

Disney Dreamlight Valley : Codes d'échange (Juillet 2026)

Retrouvez une liste des codes disponibles pour Disney Dreamlight Valley, afin de récupérer gratuitement divers items et récompenses.
Disney Dreamlight Valley : Poutine, quelle est la recette ?
Dreamlight Valley 26 juin 2026

Disney Dreamlight Valley : Poutine, quelle est la recette ?

Nous vous partageons la recette du plat Poutine sur Disney Dreamlight Valley, en vous révélant les ingrédients nécessaires à sa préparation.

commentaire (0)