Disney Dreamlight Valley : Les îles volantes, comment les débloquer et y accéder ?

Si vous cherchez à vous rendre sur les îles volantes, sur Disney Dreamlight Valley, sachez que nous vous indiquons comment les débloquer et comment y accéder.
Grâce à la mise à jour « Sew Delightful » (« Charmante sous toutes les coutures » en français), déployée le 4 décembre 2024, les joueurs et les joueuses de Disney Dreamlight Valley
peuvent désormais profiter de nouveaux endroits à décorer et aménager : les îles volantes
(« Floating Islands » dans la langue de Shakespeare). Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment vous y rendre. Dans ce qui suit, nous vous expliquons comment débloquer et accéder aux îles volantes sur Disney Dreamlight Valley
.
Comment débloquer et accéder aux îles volantes sur Disney Dreamlight Valley ?
Terminer la quête « Des îles dans le ciel » de Merlin
Si vous désirez débloquer et accéder aux îles volantes sur Disney Dreamlight Valley
, vous devez aller parler à Merlin afin d'obtenir la quête « Des îles dans le ciel ». Ce dernier vous expliquera qu'il a trouvé un moyen pour s'y rendre. Voici, ensuite, la marche à suivre pour débloquer la première île volante sur Disney Dreamlight Valley
:
- Allez à un puits à vœux ou utilisez le menu de Déplacement rapide.
- Choisissez, ensuite, l'Île de l'Esplanade.
- Vous devez à présent placer 5 éléments de mobilier ainsi que la Bibliothèque de Dreamlight sur l'Île de l'Esplanade.
- Pour cela, vous devez aller dans l'onglet « Meubles » depuis votre inventaire.
- Une fois que cela est fait, retournez parler à Merlin.
Vous avez, désormais, accès à l'île volante de l'Esplanade, sur Disney Dreamlight Valley
. D'autres sont disponibles et peuvent être débloquées, en complément.
Débloquer les autres îles volantes
Une fois que vous avez terminé la quête « Des îles dans le ciel » de Merlin sur Disney Dreamlight Valley
, vous pouvez vous rendre sur l'île volante de l'Esplanade. Or, trois autres, à l'heure actuelle, sont disponibles et peuvent être débloquées via le menu de Déplacement rapide sur la carte ou bien depuis un puits à vœux.
Toutefois, pour cela, vous devez avoir de la Dreamlight, et ce, en grande quantité. Pour débloquer une île volante sur Disney Dreamlight Valley
, vous aurez besoin de 15 000 Dreamlight. De ce fait, si vous désirez accéder à toutes les îles volantes
, vous devrez posséder 45 000 Dreamlight au total. Ce qui devrait vous prendre un peu de temps.
Comme vous le savez probablement déjà, sur Disney Dreamlight Valley
, chaque île volante
est composée de 130x130 cases environ. Celles-ci sont comme des « toiles vierges
», puisque vous pouvez y déposer les éléments décoratifs de votre choix et même y loger certains personnages. D'après les dernières informations partagées par Gameloft, il se peut que d'autres îles soient ajoutées au jeu de simulation à l'avenir.
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