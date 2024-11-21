Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Les hiboux, où les trouver et quelle est leur nourriture favorite ?

Nous vous indiquons où trouver les hiboux sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale et nous vous précisons leur nourriture favorite.

Les hiboux sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale

Où trouver les hiboux sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?

Hiboux marron : Emplacement → Bibliothèque du savoir.

: Hiboux noir : Emplacement → Bibliothèque du savoir.

: Hiboux blanc : Emplacement → Reliure.

: Hiboux violet/bleu : Emplacement → Reliure.

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Quelle est la nourriture favorite des hiboux sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?

Grâce au Passe d'extension/DLCde, les joueurs et les joueuses peuvent rencontrer et apprivoiser de nouvelles bestioles, dont, dans le Vallon des contes. Ci-dessous, nous vous expliquonsDans le Vallon des contes, la zone de, vous pouvez, effectivement, croiser des. Ces derniers sont déclinés en quatre coloris au total et sont à retrouver dans des sous-régions spécifiques de ladite zone. Mais, sans plus tarder, voici où vous pouvezComme sur le jeu de base,ne sont pas disponibles tout le temps. Ces bestioles ont, elles aussi, un planning bien spécifique, que nous ne connaissons pas encore précisément, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Toutefois, nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus.En ce qui concerne, sachez que ces bestioles raffolent d'une céréale bien spécifique, à savoir l'orge. Il s'agit d'un élément que vous pouvez faire pousser, à partir de graines. Il est possible d'acheter des graines d'orge au stand de Dingo dans la zone Reliure, pour 15 pièces l'unité. Remarquons, à ce sujet, qu'une graine d'orge met 15 minutes à pousser et donne 1 orge.Ainsi, dès que vous possédez de l'orge dans votre inventaire, n'hésitez pas à explorer la Bibliothèque du savoir ou bien la Reliure pour en donner aux. Aucune méthode particulière n'est requise pour les approcher : il vous suffit d'avancer vers eux car, surne sont pas effrayés par votre présence. De ce fait, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton associé à l'action « Approcher » pour leur donner leurPour conclure, rappelons queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, PC et Mac. Le titre figure également dans le Game Pass. Le Passe d'extension/DLCest payant.