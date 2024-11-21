Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Les hiboux, où les trouver et quelle est leur nourriture favorite ?

Nous vous indiquons où trouver les hiboux sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale et nous vous précisons leur nourriture favorite.
Grâce au Passe d'extension/DLC The Storybook Vale
de Disney Dreamlight Valley
, les joueurs et les joueuses peuvent rencontrer et apprivoiser de nouvelles bestioles, dont les hiboux
, dans le Vallon des contes. Ci-dessous, nous vous expliquons où trouver les hiboux dans le Vallon des contes, via The Storybook Vale de Disney Dreamlight Valley, et nous vous indiquons quelle est leur nourriture préférée
.
Les hiboux sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale
Où trouver les hiboux sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?
Dans le Vallon des contes, la zone de The Storybook Vale
, vous pouvez, effectivement, croiser des hiboux
. Ces derniers sont déclinés en quatre coloris au total et sont à retrouver dans des sous-régions spécifiques de ladite zone. Mais, sans plus tarder, voici où vous pouvez trouver les hiboux sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale
:
- Hiboux marron :
- Emplacement → Bibliothèque du savoir.
- Hiboux noir :
- Emplacement → Bibliothèque du savoir.
- Hiboux blanc :
- Hiboux violet/bleu :
Comme sur le jeu de base, Disney Dreamlight Valley
, les hiboux
ne sont pas disponibles tout le temps. Ces bestioles ont, elles aussi, un planning bien spécifique, que nous ne connaissons pas encore précisément, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Toutefois, nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus.
Quelle est la nourriture favorite des hiboux sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?
En ce qui concerne la nourriture favorite des hiboux, sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale
, sachez que ces bestioles raffolent d'une céréale bien spécifique, à savoir l'orge. Il s'agit d'un élément que vous pouvez faire pousser, à partir de graines. Il est possible d'acheter des graines d'orge au stand de Dingo dans la zone Reliure, pour 15 pièces l'unité. Remarquons, à ce sujet, qu'une graine d'orge met 15 minutes à pousser et donne 1 orge.
Ainsi, dès que vous possédez de l'orge dans votre inventaire, n'hésitez pas à explorer la Bibliothèque du savoir ou bien la Reliure pour en donner aux hiboux
. Aucune méthode particulière n'est requise pour les approcher : il vous suffit d'avancer vers eux car, sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale
, les hiboux
ne sont pas effrayés par votre présence. De ce fait, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton associé à l'action « Approcher » pour leur donner leur nourriture favorite
.
Pour conclure, rappelons que Disney Dreamlight Valley
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, PC et Mac. Le titre figure également dans le Game Pass. Le Passe d'extension/DLC The Storybook Vale
est payant.
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