Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Les bébés dragons, où les trouver et quelle est leur nourriture favorite ?

Nous vous expliquons où trouver les bébés dragons sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale, tout en vous précisant leur nourriture favorite afin de les apprivoiser.

Les bébés dragons sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale

Où trouver les bébés dragons sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?

Bébé dragon bleu Emplacement → Bois sauvages (biome Comté des contes). Planning → Toute la journée - Du mardi au vendredi.

Bébé dragon vert Emplacement → Forteresse tombée (biome Comté des contes). Planning → Entre 10h et 18h - Du dimanche au jeudi.

Bébé dragon violet Emplacement → Marais du Haricot magique (biome Comté des contes). Planning → Entre 00h et 12h - Tous les jours.

Bébé dragon rouge Emplacement → Chutes de la Théière (biome Comté des contes). Planning → Toute la journée - Du samedi au lundi.



Quelle est la nourriture favorite des bébés dragons sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?





Grâce au Passe d'extension/DLCde, les joueurs et les joueuses peuvent rencontrer et apprivoiser de nouvelles bestioles, dont, dans le Vallon des contes. Dans ce qui suit, nous vous expliquonsDans la zone Vallon des contes, de, les joueurs et les joueuses rencontreront, effectivement, des. Tout comme la plupart des autres créatures,sont déclinés en quatre coloris au total et sont à retrouver dans des sous-régions bien spécifiques du Vallon des contes. D'ailleurs, voici où vous pouvezEn ce qui concerne, sachez que ces créatures adorent tout particulièrement le magma et la glace pure. La glace pure est une gemme que vous pouvez collecter sur les affleurements rocheux disponibles dans les zones suivantes du biome Comté des contes : Bois sauvages, Chutes de la Théière, Forteresse tombée et Marais du Haricot magique. Le magma doit également être extrait à l'aide de la pioche, soit dans les zones : Champs Élysées, Plaines ardentes, Ombre de la statue et Mont Olympe de la région Mythopie.Si vous avez de la glace pure ou du magma, rendez-vous dans les sous-régions mentionnées précédemment et cherchez des. Dès que vous en voyez un, approchez-vous doucement vers lui. À un moment, il se peut que les'accroupisse et se recroqueville sur lui-même. Si c'est le cas, ne bougez pas et patientez jusqu'à ce qu'il se relève. Vous devriez être, ensuite, en mesure de l'approcher et, alors, de lui donner saIl faudra, comme vous vous en doutez, répéter l'opération plusieurs fois pour apprivoiser un