Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Les bébés dragons, où les trouver et quelle est leur nourriture favorite ?

Nous vous expliquons où trouver les bébés dragons sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale, tout en vous précisant leur nourriture favorite afin de les apprivoiser.
Grâce au Passe d'extension/DLC The Storybook Vale
de Disney Dreamlight Valley
, les joueurs et les joueuses peuvent rencontrer et apprivoiser de nouvelles bestioles, dont les bébés dragons
, dans le Vallon des contes. Dans ce qui suit, nous vous expliquons où trouver les bébés dragons dans le Vallon des contes, via The Storybook Vale de Disney Dreamlight Valley, et nous vous indiquons quelle est leur nourriture préférée
.
Les bébés dragons sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale
Où trouver les bébés dragons sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?
Dans la zone Vallon des contes, de The Storybook Vale
, les joueurs et les joueuses rencontreront, effectivement, des bébés dragons
. Tout comme la plupart des autres créatures, les bébés dragons
sont déclinés en quatre coloris au total et sont à retrouver dans des sous-régions bien spécifiques du Vallon des contes. D'ailleurs, voici où vous pouvez trouver les bébés dragons sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale
:
- Bébé dragon bleu
- Emplacement → Bois sauvages (biome Comté des contes).
- Planning → Toute la journée - Du mardi au vendredi.
- Bébé dragon vert
- Emplacement → Forteresse tombée (biome Comté des contes).
- Planning → Entre 10h et 18h - Du dimanche au jeudi.
- Bébé dragon violet
- Emplacement → Marais du Haricot magique (biome Comté des contes).
- Planning → Entre 00h et 12h - Tous les jours.
- Bébé dragon rouge
- Emplacement → Chutes de la Théière (biome Comté des contes).
- Planning → Toute la journée - Du samedi au lundi.
Quelle est la nourriture favorite des bébés dragons sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?
En ce qui concerne la nourriture favorite des bébés dragons sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale
, sachez que ces créatures adorent tout particulièrement le magma et la glace pure. La glace pure est une gemme que vous pouvez collecter sur les affleurements rocheux disponibles dans les zones suivantes du biome Comté des contes : Bois sauvages, Chutes de la Théière, Forteresse tombée et Marais du Haricot magique. Le magma doit également être extrait à l'aide de la pioche, soit dans les zones : Champs Élysées, Plaines ardentes, Ombre de la statue et Mont Olympe de la région Mythopie.
Si vous avez de la glace pure ou du magma, rendez-vous dans les sous-régions mentionnées précédemment et cherchez des bébés dragons
. Dès que vous en voyez un, approchez-vous doucement vers lui. À un moment, il se peut que le bébé dragon
s'accroupisse et se recroqueville sur lui-même. Si c'est le cas, ne bougez pas et patientez jusqu'à ce qu'il se relève. Vous devriez être, ensuite, en mesure de l'approcher et, alors, de lui donner sa nourriture favorite
.
Il faudra, comme vous vous en doutez, répéter l'opération plusieurs fois pour apprivoiser un bébé dragon sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale
.
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