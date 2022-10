Disney Dreamlight Valley : Terre enrichie, comment en collecter ?

Collecter de la Terre enrichie sur Disney Dreamlight Valley

De nouvelles ressources et gemmes ont été introduites sur, via la mise à jour du 19 octobre 2022. Parmi elles, la. D'ailleurs, cette ressource est demandée pour l'une des premières quêtes liées au personnage Scar , récemment arrivé sur le soft. Ainsi, dans ce guide, nous vous indiquonsLane peut être collectée comme la Terre, soit en utilisant votre pelle sur le sol sur. Pour obtenir de la, vous devrez effectuer une action bien spécifique qui ne requiert pas d'outil particulier. D'ailleurs, remarquons que nous avons réalisé cette manipulation dans plusieurs biomes, et à chaque fois nous avons collecté de la. Ainsi, il semblerait qu'il soit possible de collecter ladite ressource dans toutes les zones de la Vallée.Néanmoins, voici comment faire : c'est. Cette ressource a un taux de drop variable. De ce fait, ne vous attendez pas à récupérer 1par récolte ramassée. Néanmoins, le jeu est tout de même assez généreux. Vous devriez, normalement, en collecter plusieurs à chaque fois.Remarquons que cette ressource est notamment exigée dans la première quête affiliée au personnage Scar, soit « Nature et Soin ». L'un des objectifs vous demande de fabriquer l'Élixir de croissance miraculeux, ce qui nécessite une certaine quantité de Cristal de vitalys et de laPour rappel,est disponible, en accès anticipé, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre est à retrouver dans le Xbox Game Pass, également. Si vous débutez votre aventure sur le titre de Gameloft, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient grandement vous aider.