Disney Dreamlight Valley : Cristal de vitalys, où en trouver ?

Où trouver du Cristal de vitalys sur Disney Dreamlight Valley

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avec la mise à jour déployée le 19 octobre 2022, plusieurs nouveautés sont arrivées sur. Parmi elles, le personnage Scar, mais aussi de nouvelles gemmes , dont le. Dans ce guide,, sur le titre de Gameloft.En réalité, trouver dusurn'est pas bien compliqué. Néanmoins, il vous faudra avoir débloqué un biome en particulier pour en collecter. En effet, lene peut être obtenu que dans une certaine région de la Vallée, soit au Plateau Ensoleillé. Débloquer ce biome coûte 7 000 Dreamlight.Une fois que vous avez libéré l'accès vers le Plateau Ensoleillé, il convient de rencontrer le tout nouveau personnage, Scar, qui est l'antagoniste du film d'animation Le Roi Lion. Nous vous indiquons son emplacement dans un guide dédié . Scar vous donnera une première quête intitulée « Nature et Soin ». Au cours de celle-ci, et pour un objectif bien précis, vous devrez vous mettre à la recherche de plusieursVous trouverez dudans, situées au Plateau Ensoleillée. Pour être plus précis, l'entrée de ces mines est à retrouver près de la rivière de la zone et derrière le stand de Dingo (image ci-dessus). En pénétrant dans les mines, vous trouverez des roches minières bleues et noires. C'est en utilisant votre pioche sur ces roches que vous obtiendrez duNotons que briser ces roches vous permet également de récupérer du minerai de fer, des pépites d'or et de nouvelles gemmes (rubis, rubis brillant, saphir et saphir brillant), entre autres.Rappelons queest disponible, en accès anticipé, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre est à retrouver dans le Xbox Game Pass, également. Si vous débutez votre aventure sur, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient grandement vous aider.