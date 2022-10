Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer Scar ?

Débloquer et rencontrer Scar sur Disney Dreamlight Valley

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Grâce à la mise à jour du 19 octobre 2022, un nouveau personnage est arrivé sur, développé et édité par Gameloft. Dans ce guide, nous vous indiquons, sur le jeu.surn'est pas très difficile, en réalité. Contrairement à d'autres personnages, tels que Ratatouille ou encore Wall-E , Scar n'est pas à retrouver dans un royaume spécifique, accessible via le Château des Rêves. Il convient plutôt de s'intéresser aux biomes . En effet,est disponible dans une région bien particulière de la Vallée, soit au Plateau Ensoleillé.Ainsi, pouret accéder aux quêtes d'histoire liées audit personnage, il faut absolument, un biome situé près de l'Esplanade, et plus précisément près de votre maison. Sachez que débloquer le Plateau Ensoleillé coûte 7 000 Dreamlight.Si tel est le cas, dirigez-vous vers le Plateau Ensoleillé. Cherchez le crâne géant dans la zone Cimetière des éléphants. Normalement, vous devriez le trouver assez facilement. Il se situe près du chemin permettant d'accéder aux Terres oubliées. Au cas où, voici une image vous indiquant l'emplacement précis du crâne géant, étant la tanière/maison deDès que vous êtes devant le crâne géant du Cimetière des éléphants (image ci-dessous), entrez-y. Dès lors, vous verrezet vous pourrez interagir avec lui afin de progresser dans la première quête affiliée au personnage, qui est intitulée « Nature et Soin ».Pour rappel,est disponible, en accès anticipé, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre est à retrouver dans le Xbox Game Pass, également. Si vous débutez votre aventure sur, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient grandement vous aider.