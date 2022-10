Disney Dreamlight Valley : Racinette, quelle est la recette ?

Recette de la Racinette sur Disney Dreamlight Valley

Gingembre Emplacement : Peut être ramassé dans les Terres oubliées.

Canne à sucre Emplacement : Les graines peuvent être achetées au stand de Dingo, à la Plage enchantée. Coût : 5 pièces étoiles/graine.

Vanille Emplacement : Peut être ramassée dans le biome, Plateau ensoleillé.



La cuisine étant un élément de gameplay majeur sur, les joueurs et les joueuses doivent mélanger divers ingrédients et épices afin de découvrir des recettes. Dans ce guide, nous vous expliquonset nous vous indiquons les ressources nécessaires pour cette boisson.Avant de commencer, notons que la recette deque nous vous indiquons ci-dessous ne vous permet pas d'obtenir de la Racinette super pétillante, une boisson demandée dans l'une des premières quêtes liées au personnage Scar . Pour la Racinette super pétillante, il convient d'utiliser le gingembre que vous donne Merlin.Afin de préparer une, vous devrez avoir nettement avancé dans la quête principale deet surtout avoir débloqué les biomes suivants : Terres oubliées, Plage enchantée et Plateau ensoleillé. En effet, ce n'est que dans ces régions de la Vallée que vous pourrez obtenir les ingrédients nécessaires à la préparation d'uneUne fois que vous avez ces ingrédients en votre possession, il vous suffit d'interagir avec un poste de cuisine (celui de votre maison ou chez Remy). Plongez ces ressources dans la marmite face à vous et cliquez sur « Commencer à cuisiner » (ce qui nécessite du charbon).Vous avez normalement obtenu, qui est une boisson 3 étoiles, dont la description en jeu est la suivante : « Une boisson pétillante et sucrée qui te rappelle tes racines ». Boire unevous redonne 690 d'énergie. Vendre cette boisson vous rapportera 250 pièces étoiles.Rappelons, finalement, queest disponible, en accès anticipé, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre est à retrouver dans le Xbox Game Pass, également. Si vous débutez votre aventure sur le titre de Gameloft, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient grandement vous aider.