Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer de nouveaux biomes ?

Débloquer de nouveaux biomes sur Disney Dreamlight Valley

Quête de Merlin et Pilier de l'Amitié

Débloquer les biomes disponibles

Plage Enchantée (Prairie Tranquille, près du Pilier de l'Amitié) Coût pour débloquer ledit biome : 1 000 Dreamlight.

Bayou de la Confiance (Prairie Tranquille, près de la maison de Merlin) Coût pour débloquer ledit biome : 5 000 Dreamlight.

Plateau Ensoleillé (l'Esplanade, près de votre maison Coût pour débloquer ledit biome : 7 000 Dreamlight.

La Forêt du Courage (l'Esplanade, près du bâtiment Chez Remy) Coût pour débloquer ledit biome : 3 000 Dreamlight.



Sur, les joueurs et les joueuses auront l'opportunité de, situés près de l'Esplanade et la Prairie Tranquille. Dans ce nouveau guide, nous vous expliquonset nous vous indiquons combien de Dreamlight sont nécessairesAprès quelques heures de jeu suret après avoir accompli plusieurs quêtes, Merlin vous en donnera une nouvelle, intitulée « L'Amitié avant tout ». Vous devrez vous y intéresser tout particulièrement, si vous désirez débloquer et explorer de nouveaux biomes.Ladite quête vous demande d'augmenter votre niveau d'amitié (jusqu'au rang 5) avec trois personnages différents. Ceci peut vous prendre un peu de temps, en fonction de votre progression. Si vous ne savez pas comment faire, pas de panique, nous vous indiquons les différentes façons d'augmenter votre niveau d'amitié avec les PNJ, dans un article dédié Une fois que vous avez atteint le niveau 5 d'amitié avec trois personnages, il ne vous reste plus qu'à retourner voir Merlin, pour progresser dans la quête. Celui-ci vous demandera, notamment, de le suivre jusqu'au Pilier de l'Amitié, situé dans la zone Prairie Tranquille, pas très loin de la maison de Dingo. En vous approchant, l'épine nocturne relâchera un orbe qu'il vous faudra placer dans le pilier, à côté de vous. Finalement, retournez voir Merlin pour terminer la quête.Désormais, vous avez, annexes à l'Esplanade et à la Prairie Tranquille.Après avoir restauré le Pilier de l'Amitié et terminé la quête liée, octroyée par Merlin, vous pourrez. Pour cela, il vous faudra bien évidemment posséder un certain nombre de Dreamlight. En effet, c'est grâce aux Dreamlight que vous pourrez retirer les Épines nocturnes, bloquant le passage. D'ailleurs, voici quelques exemples de biomes à débloquer (liste non exhaustive). Pour chacun d'entre eux, nous vous indiquons le coût en Dreamlight.Pour rappel,est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez également le retrouver dans le Game Pass.